Gerardo Zamora y Raúl Jalil en Argentina Day (Ras Al-Khaimah, Emiratos Árabes)

El 'Argentina Day' fue organizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios para Emiratos Árabes Unidos y la Cámara de Comercio de Ras Al Khaimah, e incluyó una ronda de negocios que atrajo el interés de empresarios de ambos países.

El gobernador Zamora expresó su agradecimiento a las autoridades presentes -Orar Haddad, Yousef M. Esmaeek Alblooshi y Gabriel Iván Osatisnky-, y a los empresarios que participaron en la actividad, destacando el potencial de los productos argentinos en el mercado árabe.

La agenda de la comitiva del Norte Grande continúa con la participación de productores de la región en la Golfood, feria de alimentos 'top' en Medio Oriente; y reuniones con la Dubai Chambers, Dubai Investments Park de Dubai Ports World, la empresa IFFCO (procesamiento de alimentos), y los supermercados Lulu Hypermarket.

El trabajo conjunto de los gobernadores del Norte Grande Argentino apunta a impulsarla oferta exportable y la búsqueda de inversiones, con el apoyo de Consejo Federal de Inversiones.

