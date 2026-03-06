Reino Unido no resistió el desembarco alemán: Axel Springer compró el Daily Telegraph

Esa función duró poco tiempo ya que el control del Telegraph pasó a manos de Joseph Moses Levy, un impresor que tomó propiedad a partir de deudas impagas. Ese técnico impulsó la versión de periódico de la publicación, vendiendolo al público como la edición más barata y extensa para esa época.

Su estrategia de negocios tuvo un éxito contundente transformando al Telegraph en una de las referencias mediáticas británicas para fines de 1920. Precisamente en 1928, se concretó la primera venta a manos de la familia Berry, de amplias conexiones con la nobleza.

Bajo ese dominio permaneció hasta 1986, cuando el periódico pasó a manos del magnate Conrad Black. Durante ese periodo, The Telegraph alcanzó picos máximos de popularidad en papel, con ventas de unidades superiores al millón diario.

Más tarde, en 2004, la empresa pasó a manos de la familia Barclay. El acuerdo se selló por entonces en 665 millones de libras.

Ya en 2023 y con un modelo enteramente basado en la plataforma digital por suscripción, The Telegraph pasó a ser controlado por Lloyds Bank mediante una absorción por deudas. El grupo financiero mantuvo las operaciones hasta noviembre de 2025 cuando comenzó el proceso de venta definitivo.

telegraph-mondino.jpg The Telegraph sobre Javier Milei en 2023.

Axel Springer SE

Fundado en 1946 en Alemania Occidental, el grupo editorial registra una multiplicidad de negocios a lo largo de la historia. El creador del mismo fue el periodista y editorialista alemán Axel Springer, quien plantó una línea editorial conservadora, defensiva de la causa sionista y fuertemente alineada con el bloque occidental.

Actualmente, el grupo posee marcas como Bild, Welt, Business Insider, Morning Brew y varios medios en Polonia. Además, sostiene agencias de marketing como Bonial, Idealo, Awin, Emarketer y Dyn Media.

Entre las submarcas destacas, la empresa alemana sostiene el sitio Transfermarkt, con información general del mercado futbolístico.

