Marcelo Gallardo en modo Gustavo Costas: Bombazo para Fernando Gago

Luego, el Muñeco, comenzó a hablar sobre el Mundial de Clubes y fue claro: "La palabra competir no me gusta porque parece una frase hecha, competir... ¿Qué significa competir? Competir quieren competir todos, el tema es de que manera te preparas para ganar, intentar ganar, que eso es lo que a mí me desafía. Yo quiero ganar, no quiero ir a competir y ver qué pasa".