Tras una investigación por hechos denunciados a mediados de septiembre, el empresario Alfredo Rilla, accionista minoritario de Petra S.A., fue imputado por el Ministerio Público el 20/10. Es interesante explicar que Petra es un grupo desarrollador en expansión en Paraguay, con múltiples proyectos en curso en el Real Estate más dinámico de la región.
CASO ALFREDO RILLA
Curiosidad en el Real Estate: Imputado por desvío de fondos (audiencia lunes 03/11)
Sorprende en los corrillos del Real Estate el caso de Alfredo Fernando Rilla, citado ya por el Juzgado por la imputación de desvío de fondos.
Grupo Petra es un holding del que participan Petra Urbana, Hestia, Cronos, Alma Mobiliario, Ciudad Modelo, etc. Suman 22 proyectos ya desarrollados, 600 unidades entregadas y más de 180.000 m2 construidos.
'Real Estate' (bienes raíces, en español) se refiere al sector inmobiliario: compra, venta, alquiler y desarrollo de propiedades inmuebles como terrenos y edificios. Es una actividad en la que ha depositado esperanzas la Administración Javier Milei. De hecho, el presidente de la CNV (Comisión Nacional de Valores), Roberto Silva, destacó “la colocación del 1er. fondo de inversión destinado a otorgar créditos hipotecarios (...) instrumento permite canalizar el ahorro privado hacia la economía real (...) la larga aspiración de que el segmento inmobiliario se financie en el mercado de capitales”.
De acuerdo a la web La Política Online, Alfredo Rilla denunció penalmente al accionista mayoritario de la desarrolladora Petra, por presunto vaciamiento, falsificación de documentos y desvío de activos hacia otra empresa.
Sin embargo, Urgente24 pudo comprobar que Rilla está citado a comparecer el lunes 03/11 ante el Juzgado de Garantías N° 11 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de que la Justicia determine la imposición de medidas cautelares.
El tribunal de la calle Tacuarí está a cargo del Dr. Julio Marcelo Rebequi. Las secretarías del Juzgado son lideradas por las Dras. María Belén Díaz y Gabriela Pichersky.
La Fiscalía refiere que el imputado habría incurrido en el desvío de fondos de la empresa por más de US$ 500.000 (es el tema a dilucidar), entre los años 2021 y 2023. Efectivamente Rilla integraba el directorio de la firma.
La imputación señala que el perjuicio patrimonial, por la suma de US$ 521.651, se produjo en ese periodo de tiempo, y la investigación se refiere a las rendiciones de gastos.
