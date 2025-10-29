Curiosidad en el Real Estate: Imputado por desvío de fondos (audiencia lunes 03/11)

El tribunal de la calle Tacuarí está a cargo del Dr. Julio Marcelo Rebequi. Las secretarías del Juzgado son lideradas por las Dras. María Belén Díaz y Gabriela Pichersky.

La Fiscalía refiere que el imputado habría incurrido en el desvío de fondos de la empresa por más de US$ 500.000 (es el tema a dilucidar), entre los años 2021 y 2023. Efectivamente Rilla integraba el directorio de la firma.

La imputación señala que el perjuicio patrimonial, por la suma de US$ 521.651, se produjo en ese periodo de tiempo, y la investigación se refiere a las rendiciones de gastos.

