Crean un Fondo Común de Inversión inmobiliario para que más argentinos accedan a su casa propia

Fondo común de inversión y real estate: Una apuesta por la economía real

En tiempos donde los mercados especulativos y los instrumentos financieros de corto plazo dominan el panorama, este fondo aparece como una herramienta para vincular el ahorro con la producción.

El Allaria-Lendar se diferencia de otros productos de inversión porque su respaldo son activos físicos reales —hipotecas sobre viviendas—, lo que le otorga una capa adicional de seguridad y estabilidad frente a la volatilidad económica. Además, los inversores cuentan con garantía hipotecaria, la posibilidad de operar participaciones en el mercado secundario y rescates anuales a partir del tercer año, lo que asegura liquidez sin perder proyección de rentabilidad.

La iniciativa, además, refuerza el rol del mercado de capitales como agente de desarrollo económico, un aspecto que la CNV busca consolidar. En este sentido, la creación del fondo es un avance concreto en la diversificación del financiamiento habitacional en Argentina.

¿Quiénes son los protagonistas detrás del fondo de crédito hipotecario?

El nuevo instrumento financiero fue diseñado por tres jugadores clave del ecosistema local:

Allaria Fondos , líder en el mercado de capitales argentino, se encarga de la gestión y estructuración del producto, además de su colocación a través de Allaria Alyc .

, líder en el mercado de capitales argentino, se encarga de la del producto, además de su colocación a través de . Lendar , fundada en 2017 por Agustín Celia y Gonzalo Estivariz Barilati , es una plataforma de finanzas colaborativas especializada en préstamos hipotecarios entre personas. Desde su creación, concretó más de 000 operaciones directas , posicionándose como pionera en el financiamiento inmobiliario digital.

, fundada en 2017 por y , es una especializada en préstamos hipotecarios entre personas. Desde su creación, concretó más de , posicionándose como pionera en el financiamiento inmobiliario digital. RE/MAX Argentina y Uruguay, con más de 200 oficinas y 7.000 agentes distribuidos en más de 50 ciudades, aporta su red de alcance y experiencia en el mercado inmobiliario. Desde 2018 mantiene una alianza con Lendar, sumando tecnología y gestión digital de garantías.

El Banco Comafi actúa como agente de depósito y custodia, mientras que las operaciones bursátiles se canalizan a través de BYMA, lo que aporta transparencia y respaldo institucional.

fondo común de inversión - plazo fijo.jpg

¿Qué impacto tendrá este fondo común de inversión en el mercado inmobiliario?

El lanzamiento del Allaria-Lendar podría ser el puntapié inicial para el desarrollo de un mercado de hipotecas privadas en dólares en Argentina, algo inédito hasta el momento. Este modelo ya funciona en otras economías del mundo, donde los fondos de inversión canalizan capital privado hacia créditos hipotecarios, generando un círculo virtuoso entre el ahorro, la inversión y la vivienda.

En este sentido, el vicepresidente de Allaria, Juan Politi, destacó que el fondo refleja “la confianza que todavía existe en Argentina para apostar al desarrollo inmobiliario, incluso en un contexto desafiante”. Por su parte, Gonzalo Estivariz, de Lendar, subrayó que este paso impulsa su misión de “democratizar el acceso al crédito hipotecario fuera del sistema bancario tradicional”.

El presidente de RE/MAX, Sebastián Sosa, también celebró la iniciativa. “Es un avance decisivo para aumentar las oportunidades de que más personas puedan acceder a su vivienda propia”.

¿Cómo pueden participar los inversores en este nuevo instrumento de real estate?

El fondo fue diseñado para ser accesible a pequeños y medianos ahorristas, con una inversión mínima de u$s 500. Esto abre la puerta a un público que hasta ahora estaba excluido del mercado de capitales y que busca resguardar su dinero en instrumentos más tangibles que un simple depósito bancario.

A través del ecosistema digital de Allaria, los interesados pueden invertir de manera rápida y 100% online. La demanda inicial superó las expectativas, tanto particulares como empresas mostraron interés en formar parte de una herramienta que promete rentabilidad, y también impacto real en la economía argentina.

Desde la CNV aseguran que este lanzamiento se enmarca dentro de una estrategia más amplia para modernizar las herramientas de inversión y fomentar la economía productiva. En ese sentido, la creación de fondos cerrados orientados al crédito hipotecario podría marcar un antes y un después en la relación de los argentinos con el ahorro y la inversión.

El mercado inmobiliario siempre fue un refugio para los capitales locales, pero su acceso directo estaba limitado a quienes podían comprar propiedades completas. Este tipo de fondos permiten participar del negocio del real estate con montos bajos, diversificando el riesgo y ampliando el espectro de oportunidades.

