Europa en las cavernas: Telegram y el caso Pavel Durov

Tanto observadores como críticos han expresado su preocupación por el arresto de Durov, discutiendo qué significa para la libertad de expresión y si el arresto podría haber tenido motivaciones políticas.

Chris Pavlovski, director ejecutivo de la plataforma de intercambio de videos de tecnología alternativa Rumble, dijo que fue la gota que colmó el vaso para él y su empresa, que ya se habían enfrentado con funcionarios franceses por cuestiones de censura.

javier-milei-y-emmanuel-macron-estuvieron-reunidos-durante-los-juegos-olimpicos-en-paris-en-julio-de-este-ano-foto-afpludovic-marin-2WBMENBNYBCP7E74ZDKKQUCYW4.avif Emmanuel Macron fracasó en modernizar Francia. En la foto con Javier Milei, quien prometió modernizar Argentina. Veremos.

Pavel Durov

Gregory Alburov, investigador de la Fundación Anticorrupción del fallecido político opositor ruso Alexei Navalny, dijo que “además de ser injusto como el infierno (Durov obviamente no está involucrado en terrorismo o tráfico de armas), [el caso] también es un gran golpe a la libertad de expresión”.

Los enfrentamientos previos de Durov con los reguladores, particularmente en 2018, cuando se negó a cumplir una orden del regulador de telecomunicaciones ruso Roskomnadzor, han llevado a muchos a creer que los cargos tenían motivaciones políticas.

Aunque el presidente francés, Emmanuel Macron, declaró públicamente que el caso no es un ataque contra Durov, Dmitry Zair-Bek, abogado de derechos humanos y director de la organización de derechos humanos Department One, no está de acuerdo.

“Durov está siendo atacado esencialmente por sus esfuerzos por proteger la privacidad de los usuarios y, por supuesto, por su negativa a cooperar con las agencias de inteligencia”, dijo.

dubaijpg.webp Dubai, mucho más interesante que Europa.

El caso de fondo

El 13/03/2025, un tribunal francés autorizó al fundador y director ejecutivo de la aplicación de mensajería cifrada Telegram a partir hacia su lugar de residencia habitual, Dubái, metrópolis conocida por su entorno favorable a los negocios y la falta de acuerdos de extradición con muchos países, según un informe de Barron's.

Los cargos preliminares contra Durov afirmaron que era responsable, al menos en parte, de las actividades ilícitas supuestamente posibilitadas por el cifrado de la plataforma y el soporte para criptomonedas.

El argumento resultará familiar a los analistas de la industria de las criptomonedas, quienes han seguido el caso de Alexey Pertsev, desarrollador del servicio de mezcla de criptomonedas Tornado Cash.

Al igual que en el caso de Durov, la fiscalía alega que Pertsev es responsable de las actividades ilícitas ocurridas en la plataforma, concretamente del lavado de dinero.

Pertsev fue arrestado en Países Bajos en 2022 y se encuentra en libertad bajo fianza mientras espera que comience su juicio.

Natalia Latka, directora de políticas públicas y asuntos regulatorios de la firma de análisis blockchain Merkle Science, dijo a Cointelegraph que "históricamente, los desarrolladores de software eran vistos como creadores neutrales de herramientas y plataformas, responsables de su funcionalidad técnica pero no de cómo se usaban esas herramientas".

Sin embargo, dijo que esto ha estado cambiando con la proliferación de herramientas descentralizadas que “desafían los marcos regulatorios tradicionales”.

Esto pone a las plataformas descentralizadas en una situación difícil, escribió la plataforma de criptomonedas Onesafe en una entrada de blog el 17/03. "Esto implica conocer los marcos legales que rigen sus operaciones e interactuar con los organismos reguladores".

También calificó el caso Durov como un “momento crucial” para la industria de las criptomonedas y pidió a las empresas de criptomonedas que aboguen por “regulaciones más equilibradas” y apoyen a los grupos de defensa.

El propio Durov escribió el 17/03 que Telegram “no solo cumplió, sino que superó sus obligaciones legales”.

