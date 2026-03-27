POD 6_980x80_violeta
urgente24
ACTUALIDAD Javier Milei > Axel Kicillof > YPF

RESOLUCIÓN EN USA

Cadena Oficial por YPF: Javier Milei intenta 'sepultar' a CFK y Axel Kicillof

Acompañado del gabinete, Javier Milei festejó el fallo a favor de YPF y cargó contra CFK y el "inefable Axel Kicillof". Remarcó que su administración "logró una sentencia histórica".

27 de marzo de 2026 - 21:25
Caso YPF en USA: Javier Milei dijo que hoy es un día de festejo nacional

Caso YPF en USA: Javier Milei dijo que "hoy es un día de festejo nacional"

El presidente Javier Milei apuntó en cadena nacional contra la expresidenta Cristina Kirchner (CFK) y el gobernador bonaerense Axel Kicillof por querer apropiarse del reciente fallo de la Justicia de USA que anuló la condena a la Argentina por el juicio de YPF, Hoy quieren leer la noticia como un logro de la administración que expropió las empresas en primer lugar”, dijo en función de las declaraciones conocidas durante la tarde del viernes (27/03).

CFK y "el inefable Axel Kicillof"

El mandatario refirió

Hablo de Cristina Fernández de Kirchner y del inefable Axel Kicillof. Nada puede estar más lejos de la verdad. Es una afrenta a los argentinos que pretenden apropiarse de este resultado. Es importante que tengamos en claro que estos personajes de nuestro pasado nos sumieron en una aventura suicida que nos podría haber costado todo Hablo de Cristina Fernández de Kirchner y del inefable Axel Kicillof. Nada puede estar más lejos de la verdad. Es una afrenta a los argentinos que pretenden apropiarse de este resultado. Es importante que tengamos en claro que estos personajes de nuestro pasado nos sumieron en una aventura suicida que nos podría haber costado todo

Seguir leyendo

Luego centró el discurso en la gestión de su administración y agradeció a cuantos participaron en la resolución del conflicto.

El presidente Javier Milei destacó que el fallo favorable a Argentina por la estatización de YPF se logró gracias a pericia jurídica y diplomática del equipo de Gobierno” y por el que “se logró torcer el destino a nuestro favor”.

Es una “inigualable alegría” y un “hecho de trascendencia histórica”, dijo Milei, al destacar que el monto que Argentina evitó pagar US$18 mil millones, "el equivalente a 70 millones de jubilaciones mínimas” y que “era virtualmente imposible” de abonar.

Más adelante reflexionó

Ante la adversidad triunfó la perseverancia, ante la perversidad triunfó la constancia. Hoy nos sacamos de encima la espada de Damocles que colgaba sobre nuestras cabezas por culpa de la arrogancia populista Ante la adversidad triunfó la perseverancia, ante la perversidad triunfó la constancia. Hoy nos sacamos de encima la espada de Damocles que colgaba sobre nuestras cabezas por culpa de la arrogancia populista

image
Javier Milei en La Rosada habló justo al gabinete.

Javier Milei en La Rosada habló justo al gabinete.

Proyecto al Congreso

También anunció que el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto para modificar la ley de Expropiaciones, para que, dijo, “la arrogancia en la política no nos vuelva a costar otra década perdida, y para que nunca más la propiedad privada sea puesta en tela de juicio en nuestro país”. En el párrafo siguiente enfatizó

Esta administración levantó los platos rotos porque el liberalismo es hacernos cargo de los errores del pasado y de las necesidades del futuro Esta administración levantó los platos rotos porque el liberalismo es hacernos cargo de los errores del pasado y de las necesidades del futuro

"Expropiar está mal porque, robar está mal"

El mandatario definió como una “verdad irrefutable” que “expropiar está mal” porque, dijo, “robar está mal”, lo que costó “aproximadamente 12 años de falta de inversiones por culpa del juicio en curso, es decir, menos trabajo, menos empresas, más pobreza e indigencia”.

En esa línea de tiempo acotó

El juicio de YPF comenzó durante la presidencia de Cristina Kirchner, y se perdió en primera instancia durante la presidencia de Alberto Fernández. Ahora, Argentina logró una sentencia histórica en esta administración El juicio de YPF comenzó durante la presidencia de Cristina Kirchner, y se perdió en primera instancia durante la presidencia de Alberto Fernández. Ahora, Argentina logró una sentencia histórica en esta administración

Como cierre del mensaje, Milei afirmó

Hoy es un día de festejo nacional, Argentina va a salir, Argentina va a ser grande nuevamente. Muchas gracias a todos. Que Dios bendiga a todos los argentinos, que las fuerzas del cielo nos acompañen y viva a la Patria Hoy es un día de festejo nacional, Argentina va a salir, Argentina va a ser grande nuevamente. Muchas gracias a todos. Que Dios bendiga a todos los argentinos, que las fuerzas del cielo nos acompañen y viva a la Patria

Más noticias en Urgente24

Impacto total en River por la decisión de Chacho Coudet que expone a Marcelo Gallardo

Claudio Úbeda borró a un jugador y lo echó de Boca: "Se lo dijo en la cara"

"Los números no cierran", y reflotan la propuesta de cerrar los supermercados los domingos

Franco Colapinto recibió un duro mensaje desde Alpine: “Decepción”

El Nueve priorizó el rating y corrió a una conductora que no rendía: Quién es

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES