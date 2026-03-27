El presidente Javier Milei apuntó en cadena nacional contra la expresidenta Cristina Kirchner (CFK) y el gobernador bonaerense Axel Kicillof por querer apropiarse del reciente fallo de la Justicia de USA que anuló la condena a la Argentina por el juicio de YPF, “Hoy quieren leer la noticia como un logro de la administración que expropió las empresas en primer lugar”, dijo en función de las declaraciones conocidas durante la tarde del viernes (27/03).
RESOLUCIÓN EN USA
Cadena Oficial por YPF: Javier Milei intenta 'sepultar' a CFK y Axel Kicillof
Acompañado del gabinete, Javier Milei festejó el fallo a favor de YPF y cargó contra CFK y el "inefable Axel Kicillof". Remarcó que su administración "logró una sentencia histórica".
CFK y "el inefable Axel Kicillof"
El mandatario refirió
Luego centró el discurso en la gestión de su administración y agradeció a cuantos participaron en la resolución del conflicto.
El presidente Javier Milei destacó que el fallo favorable a Argentina por la estatización de YPF se logró gracias a “pericia jurídica y diplomática del equipo de Gobierno” y por el que “se logró torcer el destino a nuestro favor”.
Es una “inigualable alegría” y un “hecho de trascendencia histórica”, dijo Milei, al destacar que el monto que Argentina evitó pagar US$18 mil millones, "el equivalente a 70 millones de jubilaciones mínimas” y que “era virtualmente imposible” de abonar.
Más adelante reflexionó
Proyecto al Congreso
También anunció que el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto para modificar la ley de Expropiaciones, para que, dijo, “la arrogancia en la política no nos vuelva a costar otra década perdida, y para que nunca más la propiedad privada sea puesta en tela de juicio en nuestro país”. En el párrafo siguiente enfatizó
"Expropiar está mal porque, robar está mal"
El mandatario definió como una “verdad irrefutable” que “expropiar está mal” porque, dijo, “robar está mal”, lo que costó “aproximadamente 12 años de falta de inversiones por culpa del juicio en curso, es decir, menos trabajo, menos empresas, más pobreza e indigencia”.
En esa línea de tiempo acotó
Como cierre del mensaje, Milei afirmó
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