AO28: La tasa post Milei alcanza el 8,5% TNA

Por eso el dato importante no es solo cuánto colocó el Gobierno, sino la enorme diferencia entre una tasa y la otra. En el bono 2027, el Tesoro se financió a un costo relativamente bajo para la historia reciente argentina.

En el 2028, en cambio, ya apareció una prima mucho más alta. En el 2028, en cambio, ya apareció una prima mucho más alta.

Por qué el AO28 era tan seguido por la City

El nuevo bono a 2028 era observado de cerca porque iba a mostrar cuánto castigo iba a pedir el mercado por cruzar el calendario electoral. Y eso fue justamente lo que pasó. La colocación confirmó que 2028 ya no se mira igual que 2027.

Hasta ahora, buena parte de la discusión sobre la deuda argentina pasaba por reservas, superávit fiscal, tipo de cambio y compras del Banco Central. Con este nuevo bono, se sumó otra variable que pesa mucho. La continuidad política y económica después del mandato de Javier Milei.

En términos concretos, el mercado dijo lo siguiente. Hasta 2027, presta con bastante más tranquilidad. Para ir más allá, pide una tasa bastante más alta porque entra en juego la incertidumbre política.

El dato que más ruido hizo

El propio Luis Caputo resumió esa lectura en su publicación de X. Marcó que el bono 2027 implicó un “riesgo país Milei” de 117 puntos básicos, mientras que en el bono 2028 el riesgo trepó a 460 puntos básicos. Más allá del tono político del mensaje, la comparación muestra con crudeza lo que dejó la licitación.

Hay dos precios muy distintos para la deuda argentina. Hay dos precios muy distintos para la deuda argentina.

Uno mientras el mercado se mantiene dentro del actual mandato. Otro bastante más exigente cuando el bono obliga a pensar en la Argentina posterior a 2027.

Lo que deja la colocación

La licitación dejó una foto bastante nítida. El mercado sigue acompañando al Gobierno en el tramo corto, pero todavía no compra sin reparos la historia completa hacia 2028. Y eso se vio en el número más importante de todos. Para prestarle a la Argentina un año más, la tasa saltó de 5,02% a 8,5%.

Ese spread ya empieza a funcionar como una medida concreta de la confianza del mercado en la continuidad del programa económico. Ese spread ya empieza a funcionar como una medida concreta de la confianza del mercado en la continuidad del programa económico.

Por eso, más que una licitación más, lo que quedó fue una especie de encuesta en tiempo real sobre el futuro político y financiero del país.

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