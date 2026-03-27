La licitación en dólares del Tesoro dejó un mensaje fácil de entender. Los inversores estuvieron mucho más cómodos prestándole plata al Gobierno de Javier Milei hasta octubre de 2027 -AO27- que hasta octubre de 2028 -AO28-. Dicho de otro modo, mientras la deuda quede adentro del mandato actual, el mercado pide una tasa bastante más baja. Cuando el bono ya pasa a la próxima gestión, la exigencia sube de manera fuerte.
LICITACIÓN CLAVE
AO28: La tasa post Milei alcanza el 8,5% TNA
La licitación del AO28 mostró que el mercado acepta financiar a la Argentina en dólares, pero pide un rendimiento mucho mayor.
Eso fue exactamente lo que ocurrió en la colocación de este jueves. Para el bono que vence en octubre de 2027, Economía recibió ofertas por US$466 millones y terminó pagando una tasa nominal anual de 5,02%. En cambio, para el nuevo bono con vencimiento en octubre de 2028, las ofertas fueron por US$226 millones y la tasa saltó a 8,5%.
El mercado todavía acompaña al tramo corto de la deuda en dólares, pero cuando aparece el riesgo de lo que pueda pasar después de 2027, ya pide una recompensa mucho mayor.
Qué significa en la práctica
Traducido a lenguaje simple, el resultado muestra que los inversores hoy ven menos riesgoso un bono que vence antes del cambio presidencial que uno que vence después. No se trata de que el mercado crea que la Argentina no va a pagar en 2028, sino de que exige una cobertura extra frente a una duda muy concreta
Por eso el dato importante no es solo cuánto colocó el Gobierno, sino la enorme diferencia entre una tasa y la otra. En el bono 2027, el Tesoro se financió a un costo relativamente bajo para la historia reciente argentina.
Por qué el AO28 era tan seguido por la City
El nuevo bono a 2028 era observado de cerca porque iba a mostrar cuánto castigo iba a pedir el mercado por cruzar el calendario electoral. Y eso fue justamente lo que pasó. La colocación confirmó que 2028 ya no se mira igual que 2027.
Hasta ahora, buena parte de la discusión sobre la deuda argentina pasaba por reservas, superávit fiscal, tipo de cambio y compras del Banco Central. Con este nuevo bono, se sumó otra variable que pesa mucho. La continuidad política y económica después del mandato de Javier Milei.
En términos concretos, el mercado dijo lo siguiente. Hasta 2027, presta con bastante más tranquilidad. Para ir más allá, pide una tasa bastante más alta porque entra en juego la incertidumbre política.
El dato que más ruido hizo
El propio Luis Caputo resumió esa lectura en su publicación de X. Marcó que el bono 2027 implicó un “riesgo país Milei” de 117 puntos básicos, mientras que en el bono 2028 el riesgo trepó a 460 puntos básicos. Más allá del tono político del mensaje, la comparación muestra con crudeza lo que dejó la licitación.
Uno mientras el mercado se mantiene dentro del actual mandato. Otro bastante más exigente cuando el bono obliga a pensar en la Argentina posterior a 2027.
Lo que deja la colocación
La licitación dejó una foto bastante nítida. El mercado sigue acompañando al Gobierno en el tramo corto, pero todavía no compra sin reparos la historia completa hacia 2028. Y eso se vio en el número más importante de todos. Para prestarle a la Argentina un año más, la tasa saltó de 5,02% a 8,5%.
Por eso, más que una licitación más, lo que quedó fue una especie de encuesta en tiempo real sobre el futuro político y financiero del país.
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