Diego Latorre, en alerta: no ocultó su temor por Franco Mastantuono al Madrid

Aun así... ¿cómo decirle no al Real Madrid? Las versiones indican que fue el propio Xabi Alonso quien se comunicó con su entorno para manifestarle el deseo de contar con el juvenil cuanto antes. Lo quiere para el Mundial de Clubes.

En medio de estas dudas y proyecciones, quien se mostró preocupado fue Diego Latorre. El periodista de ESPN se lamentó por la ida de Franco Mastantuono al Madrid. Según dejó ver, la considera prematura. Más allá de eso, desea que la necesidad del conjunto Merengue de contar con él sea por una necesidad genuina y no un golpe de marketing.

Diego Latorre: "El miedo mío es que lo hayan comprado por opacar"

"El gran perjudicado, más allá del dinero que ingresa, que es imposible decirle que no, es River. Porque está en el medio de una competencia como es la Copa Libertadores... y después nosotros tenemos que juzgar lo que hace un equipo olvidándonos de que muchas veces a la mitad de la competencia se desarman", dijo Latorre en el panel de F90 de ESPN.

"Yo lo veo preponderante a Franco Mastantuono en el andar de River. Un jugador que ha ido pasando obstáculos y se ha ido poniendo cada vez más fuerte, se ha ganado la titularidad, con talento, la ayuda de Marcelo Gallardo y un equipo que juega para él. Al igual que Real Madrid, me parece que los estilos desarrollan mejor ciertas cualidades de jugadores y les permiten expresarlas. River es ideal para un jugador como Mastantuono", agregó.

"Sí creo yo que el fútbol va muy apurado. Es una pena que un chico que nosotros disfrutamos todos los domingos, que el fútbol argentino disfruta, se tenga que ir tan rápido. Es una lástima, realmente. El miedo mío es que lo hayan comprado por opacar o ponerse a la par de Lamine Yamal, y que no lo haya pedido exclusivamente el entrenador, porque ahí sí que me gustaría que sea Xabi Alonso el que lo haya pedido para que el jugador sienta otro aval, otra compañía. No que sea una operación de un empresario o la voluntad del presidente. Me gustaría que sea el entrenador que lo pida porque lo va a hacer crecer muchísimo a él. Necesita crecer", manifestó.

"Creo que nos estamos apresurando un poco con él en ponerle palabras. Es un muy buen jugador, pero todavía el fútbol le va a poner pruebas. Muchas más pruebas y él las va a tener que superar y tiene condiciones para superarlas, eh. Pero veo que hay una necesidad de buscar héroes... Tranquilos", serenó Diego Latorre.

También consideró que el Millonario quedará muy resentido por su partida: "Estos jugadores siempre te generan dependencia, porque hacen lo que no se puede ensayar. Hay cosas que en el fútbol se pueden ensayar y otras que dependen de la capacidad del jugador. Cómo resuelve ese último tercio, cómo define jugadas, cómo le pega a la pelota, cómo gambetea, cómo engaña".

image.png Mastantuono inmortalizó su tiro libre a Boca en el Superclásico FOTO: JUAN FOGLIA/ NA

Luego, ponderó la capacidad del futbolista de mantenerse en la Primera División de un club como el Millonario. "Dio un primer paso bárbaro, que es consolidarse en River. Nadie le da mucha trascendencia a lo que es la consolidación en equipos como Boca o River. Es terrible. Porque hay una competencia, porque viene el dinero, viene el Real Madrid, viene la fama, los peligros, la adulación, que todos te digan: ´Qué genio sos´. Y eso, que parece una estupidez, el jugador a veces lo consume, y se lo cree. Y entra a la cancha y ya no es el mismo. El chico ha pasado esos obstáculos, así que ya ha dado un paso gigante en el mundo del fútbol: consolidarse y ser el 10 de River".

"El fútbol es un filtro permanente. Los jugadores como él, que se anuncian muy buenos, necesitan después corroborarlo en Primera División. Es otra instancia. Totalmente diferente a ser el goleador de la cuarta, de la tercera o de las inferiores", cerró Gambeta.

