La llamada del Real Madrid a Franco Mastantuono que puede complicar al PSG

Real Madrid levantó el teléfono, llamó a Franco Mastantuono y le pidió explicaciones

La institución presidida por Florentino Pérez se sintió incomodado ante los avances del club francés, así que decidió levantar el teléfono. El objetivo fue saber qué tanto habían progresado las negociaciones con Franco Mastantuono, para entender si todavía estaban a tiempo de unirlo a las filas de la Casablanca.

River y su crack imparable: Platense bromea con "secuestrar" a Mastantuono River y su joya FOTO: CLAUDIO FANCHI/ NA.

"A ver qué va a pasar con Real Madrid, porque ya hemos visto en el pasado situaciones como la de Arda Güller y otras, que el Madrid, si quiere ser rápido y fichar a un jugador, tiene mucha fuerza", advirtió Fabrizio Romano.

Por ahora, el PSG parece llevar la delantera con Franco Mastantuono. Y todo esto no hace más que aumentar los nervios de los hinchas de River, que ven cómo el chico se les escurre de entre las manos. Jorge Brito y Marcelo Gallardo saben que, más allá de todos los esfuerzos que hagan, mientras el juvenil no afloje con su nivel se terminará marchando más pronto que tarde. Si hasta hace algunos meses la idea era mantenerlo hasta fines de 2025, ahora están haciendo todo para que no se vaya a mitad de año.

image.png Florentino Pérez, por ahora, no se olvida de Mastantuono AFP PHOTO / OSCAR DEL POZO

Lo cierto es que Franco Mastantuono está en el centro de una puja importante, una en la que están metidos dos pesos pesados del fútbol internacional. Su futuro podría definirse en cuestión de días. Con una cláusula accesible para los gigantes europeos y un talento que está a las claras, el chico nacido en Azul es de los nombres más codiciados del mercado.

