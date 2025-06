Mariano Closs, como nunca lo viste: hasta las lágrimas con Luis Enrique y PSG

En medio de los festejos por el título, el entrenador se refirió a su hija en diálogo con la TV. "Xana está con la familia y con todos sus amigos. Todos los días, se gane, se pierda, se levante uno de malhumor o se levante de buen humor. Cuando uno ama a personas desde el corazón, siempre está conmigo, siempre con mi familia. Hoy seguro que estaría por aquí corriendo, aunque quizás ya sería un poco más mayor", dijo. Y a Mariano Closs se le llenaron los ojos de lágrimas.

Mariano Closs: "Emocionó a todo el mundo"

"¿Cómo seguir sin emocionarse siendo padres todos nosotros, con esta entereza de Luis Enrique? Bravo, ¿eh?". dijo Mariano Closs como pudo, con los ojos todos empañados. "Dame un minuto", expresó después, buscando la complicidad de un Diego Latorre, su compañero de transmisión en ESPN, que intentó tomar la palabra para socorrer al relator.

Sin embargo, volvió a hablar: "Muy fuerte. Es un hombre muy entero, la verdad que emocionó a todo el mundo", cerró un Mariano Closs totalmente emocionado.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/1928938561216110943?s=46&partner=&hide_thread=false La emoción de Closs y Latorre lo dice todo.pic.twitter.com/avq0k8BC3C https://t.co/UtS3r4Pqls — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 31, 2025

Latorre, también conmovido aunque algo más estoico, añadió: "Es un dolor que no se cómo se transforma. No sé qué hizo con su psicólogo, con su vida, realmente uno no puede imagina un dolor semejante. No tiene nombre. Y sin embargo ha podido sonreír, imaginarse a su hija corriendo acá por el estadio".

