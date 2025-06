Canosa y Rial (opositores) discuten fuerte con Fantino (oficialista): Doman trató de mediar. ¿Habrá próxima?

Jorge Rial: “A Marcelo Longobardi, de Radio Rivadavia, seguro”.

Fantino: “Marcelo Fígoli es un terrible cagón, que no tiene huevos”.

Canosa: “A mí también me limpió Figoli, varios programas antes del fin del ciclo”.

Rial: “Se sabe que no se puede tocar a la hermana de Javier, a Luis Caputo y a los perros presidenciales”.

Fantino: “Para muchos argentinos, los perros son sus compañeros de vida”.

Canosa: “Es raro, Ale, con todo lo que pasa en Argentina”.

Rial: “Los perros tienen seguridad especial, Milei tiene miedo que le hagan algo a sus mascotas”.

Fantino: “el tipo tiene 5 perros y los quiere”.

Canosa: “Yo quiero una foto de Milei con los perros, quiero saber si están vivos. ¿Cómo puede ser que no podamos hablar al aire de sus mascotas?”.

Fantino: “4.000 personas en vivo en el arranque… disfruten de este canal. Ahora, Cristina Kirchner en C5N”.

Canosa: “la veo grande a Cristina, por su manera de caminar, ya no tengo tanta expectativa por lo que va a decir. Creo que va a llamar a la unidad, por su postura corporal”.

Rial: “Yo salí a las 6 de la tarde de C5N y ya había gente de manera espontánea, esperándola en calle Olleros”.

Fantino: “Acaba de entrar como linterna verde a los estudios de C5N, no me gusta lo que lleva puesto”.

Rial: “el gobierno de Milei tiene rasgos totalitarios, pensá en los jubilados a los que caban a palos cada miércoles. Pensá en los Laje, los Marquez, la segunda línea. Los escuchas y se te eriza la piel”.

image.png Fabián Doman, Viviana Canosa y Jorge Rial ¿Versus Fantino?

Una bomba en medio del debate Rial, Doman, Canosa, Fantino

Doman: "Hubo una llamada telefónica para convencer a Milei que se presentara al balotaje en 2023".

Rial: "Le iban a dar 12 palos verdes para que se bajara Javier".

Fantino: "Si hay un fiscal escuchando, ustedes serán citados, es una barbaridad lo que están diciendo".

Doman: "Que me venga a buscar el fiscal de $libra, que no me da miedo. Javier ganó con la guita de Massa, que le pagó la campaña, y los votos de Macri". Doman: "Que me venga a buscar el fiscal de $libra, que no me da miedo. Javier ganó con la guita de Massa, que le pagó la campaña, y los votos de Macri".

Rial: " Fanta, no te hagás el boludo... ¿Vivís en un sandwich?

Doman: "Cuando los encuestadores tenìan a Milei con 20 puntos, lo inflaban para molestar a Juntos por el Cambio. Pero, cuando medía 30, ya no sabían como bajarlo".

Canosa: "Patricia Bullrich me dijo antes del balotaje que Macri creía que ganaba Milei.¿Este programa termina hoy, no?

Fantino: "Me he puesto como termo de Milei y me encanta, pero nunca fui a Casa Rosada ni a Olivos".

Todo esto pasó en apenas una hora... ¿Habrá pròxima? Todo esto pasó en apenas una hora... ¿Habrá pròxima? Todo esto pasó en apenas una hora... ¿Habrá pròxima?