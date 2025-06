Petrolera Aconcagua: Rebaja generalizada de FIX y riesgo de refinanciación

Sin ese fondeo, PAESA queda completamente expuesta a un cronograma de pagos que FIX describe como “concentrado y exigente”. Solo en 2025 deberá afrontar US$ 73,5 millones, incluyendo pagos de ON, pagarés y deuda bancaria, mientras que su caja asciende apenas a US$ 22 millones. En el tercer trimestre del año se acumulan vencimientos por US$ 37 millones, a lo que se suman cheques por otros US$ 5 millones en junio y julio.