ESPN y un graph que podría perjudicar bastante a Racing (con Peñarol)

En competencias de índole internacional, estos dos equipos se enfrentaron en 9 oportunidades. Una victoria para la Academia, cinco empates y 3 victorias para el Aurinegro.

Así serán todos los cruces:

Sao Paulo vs Atlético Nacional

Liga de Quito vs Botafogo

River Plate vs Libertad

Palmeiras vs Universitario

Vélez Sarsfield vs Fortaleza

Racing vs Peñarol

Estudiantes vs Cerro Porteño

Internacional vs Flamengo

image.png

Ojo con el graph de ESPN

Tomás Dávila, periodista que cubre Racing para ESPN, adelantó que "en Racing cayó bien el sorteo" y rápidamente fue a parar a un graph del programa ESPN F12.

Una cuenta de Peñarol de X, señaló esto y publicó: "MUÉSTRENLE ESTO A LOS JUGADORES".

Pero va más allá de lo que pueda sentir un hincha del Manya. Hay que ver qué sienten los jugadores del Aurinegro.

image.png

Según Transfermarkt, a hoy (3/6), el plantel de la Academia tiene un valor de 77 millones de euros, mientras que el de Peñarol, de 27 millones. Casi el triple.

De igual manera, no puede confiarse el equipo de Gustavo Costas. El Manya fue semifinalista en 2024 y tiene una larga historia en la Copa Libertadores. 5 veces campeón y primer bicampeón de la competencia.

Además, el fútbol de Sudamércia se caracteriza por su paridad (sobre todo desde octavos de final) y por lo general, los equipos que sienten que van de punto, suelen dar un plus.

Es verdad, en el lado derecho del cuadro, el gran "cuco" para Racing sería Flamengo o Internacional (potenciales rivales en semis) y por eso "cayó bien el sorteo", pero primero está Peñarol.

Visitantes en Racing vs Peñarol

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, comunicó lo siguiente respecto al duelo entre Racing y Peñarol:

“Peñarol aspira a llenar el Campeón del Siglo con socios del club para jugar contra Racing por octavos de Libertadores. Recién me comuniqué con Diego Milito presidente de Racing para coordinar la ida de 4 o 5 mil hinchas nuestros a Avellaneda y la venida del mismo número de hinchas de ellos. Este viernes me reúno con él en Buenos Aires para coordinar todo. Si aún no sos socio, es importante que te hagas ya que de seguro agoten solo los socios de Peñarol. En unos días se ponen a la venta. Viva siempre Peñarol”.

image.png

