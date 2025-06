Periodista de ESPN reveló que Cristiano Ronaldo no irá a River: fin de la novela

Portugal y un CR7 a llanto limpio vencieron a España por penales y son campeones CR7, campeón con Portugal por tercera vez: la Nations League 2024-25 quedó para los lusos FOTO NA:@selecaoportugal

Sin embargo, también aclaró que el Mundial de Clubes no existía para él en el horizonte. "Tuve muchos contactos de equipos. He visto ofertas que tienen sentidos y otras que no. En ese momento tienes que pensar en el corto, mediano y largo plazo. Es algo prácticamente decidido de mi parte y es no jugar el Mundial de Clubes, pero tuve muchas invitaciones", confesó días atrás, en la conferencia previa a la final vs. España por la UEFA Nations League.

Si ese ya había sido un indicio claro, lo que dijo el periodista Juan Gil Navarro este domingo terminó de enterrar toda posibilidad entre River y CR7.

"No va a venir Cristiano Ronaldo a la Argentina", sentenció Gil Navarro, periodista de ESPN. "Me parece bien que haya llamado, cómo no va a llamar, no está mal", añadió, apoyando la intención de Gallardo.

"Hubiese sido una contratación muy importante para el Mundial de Clubes y para lo que venía después, que era la Copa Libertadores", añadió.

"Cristiano Ronaldo decidió que no va a jugar el Mundial de Clubes, y como decidió eso, se dificulta una futura contratación. Sin Mundial de Clubes no hay algo que lo pueda seducir a CR7 para venir aquí", explicó.

