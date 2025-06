Problemas en River: está a préstamo y quiere volver pero a Gallardo no le cierra

Bareiro, sobre River: "Sería lindo volver al club que confió en mí"

Eso no es una novedad. Que Adam Bareiro tiene que regresar a River no es una novedad. Sí lo es el deseo del paraguayo de tener una segunda oportunidad en el Millonario. Así lo confesó en diálogo con ESPN, en donde reveló que aun no tiene decidido su futuro.