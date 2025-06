River tomó una decisión que expone a Paulo Díaz y Germán Pezzella

image.png

Allí, el Millonario compartirá grupo con Urawa Reds, Monterrey de México e Inter de Milán.

Expuestos Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta y Paulo Díaz

Golazo 24 hizo una nota titulada: "Ganó River pero perdieron Germán Pezzella y Lucas Martínez Quarta" luego del partido en el que River Plate enfrentó a Independiente del Valle en el estadio Monumental.

Es que el Millonario mejoró su nivel en ofensiva en el primer semestre de 2025 (empezó a convertir los goles que al principio del año no hacía) pero la defensa siempre fue un problema para el equipo de Marcelo Gallardo.

Es más, Germán Pezzella se equivocó en el Superclásico ante Boca Juniors cuando el equipo de Núñez era clarmente superior, por dar tan solo un ejemplo.

La repesca de Lautaro Rivero es un síntoma de que las cosas en defensa para Gallardo no están de la mejor manera. Federico Gattoni no es tenido en cuenta y Leandro González Pírez (quienes vendrían a oficiar de cuartos centrales), no son tenidos en cuenta.

Rivero tiene tan solo 21 años y en el conjunto de Omar De Felippe ha tenido muy buenos rendimientos. El partido ante Flamengo en el Maracaná por Copa Libertadores fue uno de los encuentros que prendió la lamparita en Núñez.

En cuanto al Mundial de Clubes, algunos hablan de que el equipo que subirá al avión para ir a Estados Unidos, será el plantel actual (+Rivero) y las incorporaciones serían en vistas al segundo semestre, donde la gran prioridad es la Copa Libertadores.

