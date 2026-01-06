El cine argentino sigue dando pelea en los Oscar: Belén, la película dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, quedó entre las 15 preseleccionadas que siguen en carrera por la nominación a Mejor Película Internacional, después de superar más de 90 competidoras de todo el mundo. ¿Logrará Fonzi llevar su película hasta la lista definitiva y soñar con la estatuilla?
¡MUCHAAACHOS!
Argentina se ilusiona: 'Belén' sigue avanzando y está más cerca del tercer Oscar
Aunque enfrenta una competencia feroz, 'Belen' logró meterse entre las 15 preseleccionadas de los Oscars y el país entero sueña con su tercera estatuilla.
Cómo 'Belén' expone la justicia y la vida real de Tucumán
Belén está basada en el libro periodístico Somos Belén de Ana Correa y reconstruye un caso real que tuvo lugar en Tucumán en 2014, cuando Julieta, una joven, llega a un hospital público con un dolor abdominal y termina acusada de aborto inducido, enfrentando un proceso judicial que la mantiene detenida por dos años.
La película sigue minuto a minuto esa experiencia desde el punto de vista de la protagonista, mostrando el miedo, la injusticia y la burocracia del sistema judicial en la vida cotidiana en esta provincia del interior del país. Fonzi, además de dirigir y protagonizar la película, también escribió el guion junto a Laura Paredes y Agustina San Martín, logrando equilibrar el dramatismo y la sensibilidad que la hace tan potente como dolorosa.
La película ya tuvo recorrido internacional: participó en el Festival de San Sebastián, estuvo nominada al Goya a Mejor Película Iberoamericana, ganó el premio Forqué a mejor película latinoamericana y sumó una nominación en los Critics Choice Awards. Incluso la escritora Margaret Atwood, en el prólogo de una reedición del libro, señaló que el caso "podría haber salido de las páginas de Gilead".
Con todo esto, Belén parece ser hoy la Scaloneta del cine argentino, con la posibilidad de sumar una tercera estatuilla dorada para el país así como la Selección hizo con la Copa del Mundo en 2022.
'Belén' contra el mundo: La carrera internacional hacia el Oscar
La 31° edición de los Critics Choice Awards, que se entregaron en Santa Mónica, midió perfectamente lo que se viene en la temporada de premios y dejó claro que la competencia internacional es bestial: Belén competía en la categoría de mejor película en lengua extranjera, pero el premio fue para la brasileña El agente secreto.
Frente a la derrota, Dolores Fonzi, acompañada de su esposo Santiago Mitre, estuvo presente y le dijo a Clarín: "¿Qué decirte? Contenta de estar entre cineastas que hacen películas y no la guerra". Pero más allá del resultado, la presencia de la película en este tipo de ceremonias sirve para posicionarla de cara al 19 de enero, fecha en que se anunciarán las cinco nominadas definitivas al Oscar, y al 15 de marzo, cuando será la ceremonia en Los Ángeles.
Lo interesante de Belén es que no es solo una película "de festival": relata problemas muy concretos de nuestro país, desde la burocracia hospitalaria hasta la judicialización de los cuerpos de las mujeres, y lo hace sin subrayados exagerados, con un estilo tan natural y humano que no se siente como una "bajada de línea". Además, el elenco, que se completa con actores consagrados como Julieta Cardinali y Luis Machín y jóvenes talentos de Tucumán, le da mucha autenticidad y densidad a la historia.
La película con Fonzi al frente muestra que el cine argentino sigue jugando fuerte en las ligas mayores, llevando la identidad nacional, el compromiso social y una narrativa que emociona, incluso frente a pesos pesados de Europa, Asia o América Latina. A pesar de los recortes y la falta de apoyo estatal, la industria nacional tiene historias y talento que el mundo está dispuesto a mirar y premiar.
--------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La miniserie de 8 capítulos ideal para arrancar el año
Criptomonedas en llamas: XRP despega mientras China e Irán empiezan el año con cambios
Incertidumbre en las telecomunicaciones: la compra de Telefónica por Telecom sigue sin aval oficial
"El humo de los bombardeos tapa un posible default de Argentina o una bruta devaluación"
Marcelo Tinelli tomó una inesperada decisión que paralizó a todos