Argentina se ilusiona: 'Belén' sigue avanzando y está más cerca del tercer Oscar

'Belén' contra el mundo: La carrera internacional hacia el Oscar

La 31° edición de los Critics Choice Awards, que se entregaron en Santa Mónica, midió perfectamente lo que se viene en la temporada de premios y dejó claro que la competencia internacional es bestial: Belén competía en la categoría de mejor película en lengua extranjera, pero el premio fue para la brasileña El agente secreto.

Frente a la derrota, Dolores Fonzi, acompañada de su esposo Santiago Mitre, estuvo presente y le dijo a Clarín: "¿Qué decirte? Contenta de estar entre cineastas que hacen películas y no la guerra". Pero más allá del resultado, la presencia de la película en este tipo de ceremonias sirve para posicionarla de cara al 19 de enero, fecha en que se anunciarán las cinco nominadas definitivas al Oscar, y al 15 de marzo, cuando será la ceremonia en Los Ángeles.

image La película de Dolores Fonzi compitió en los Critics Choice Awards pero perdió frente a El agente secreto. Igual sigue firme rumbo al Oscar, mostrando la fuerza que el cine argentino sigue teniendo fuerza en el terreno internacional.

Lo interesante de Belén es que no es solo una película "de festival": relata problemas muy concretos de nuestro país, desde la burocracia hospitalaria hasta la judicialización de los cuerpos de las mujeres, y lo hace sin subrayados exagerados, con un estilo tan natural y humano que no se siente como una "bajada de línea". Además, el elenco, que se completa con actores consagrados como Julieta Cardinali y Luis Machín y jóvenes talentos de Tucumán, le da mucha autenticidad y densidad a la historia.

La película con Fonzi al frente muestra que el cine argentino sigue jugando fuerte en las ligas mayores, llevando la identidad nacional, el compromiso social y una narrativa que emociona, incluso frente a pesos pesados de Europa, Asia o América Latina. A pesar de los recortes y la falta de apoyo estatal, la industria nacional tiene historias y talento que el mundo está dispuesto a mirar y premiar.

