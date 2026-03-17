La guerra continúa: A Elba Marcovecchio no le interesa una tregua con las hijas de Jorge Lanata

Renunció la abogada de Elba Marcovecchio

En medio del proceso de sucesión por el patrimonio de Jorge Lanata, se conoció un nuevo movimiento que generó repercusiones. La periodista Fernanda Iglesias fue quien difundió un documento que confirma la renuncia de Guadalupe Guerrero a la defensa legal de Elba Marcovecchio en la causa vinculada a la sucesión del conductor.

La información generó especulaciones sobre un posible conflicto entre ambas letradas. No obstante, en Infama intentaron aclarar la situación. Cora Debarbieri aseguró que la salida estaba prevista desde el inicio del proceso judicial.

De acuerdo a lo que explicó la panelista, la viuda también se representa a sí misma en la causa y su colega se había sumado inicialmente para acompañarla en un momento personal difícil. En ese sentido, sostuvo que la decisión formaba parte de un acuerdo previo y que el vínculo personal entre ambas continúa sin cambios.

Por su parte, el comunicador Santiago Sposato planteó otra versión durante el programa. Señaló que habría quedado disconforme con la forma en que su representante manejó algunos aspectos del proceso judicial, lo que habría derivado en su alejamiento de la causa.

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