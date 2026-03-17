Hace algunos días circuló públicamente el pedido de las hijas de Jorge Lanata, Bárbara y Lola, para que Elba Marcovecchio sea la encargada de administrar los bienes pertenecientes al periodista. Sin embargo, la abogada se negó y apuntó directamente contras las jóvenes.
HERENCIA EN DISPUTA
La guerra continúa: A Elba Marcovecchio no le interesa una tregua con las hijas de Jorge Lanata
Elba Marcovecchio rechazó administrar los bienes del periodista, recordó agravios en su contra y apuntó a las jóvenes tras nuevos conflictos familiares.
En la tarde del lunes (16/03) desde el programa A la tarde brindaron información al respecto de la interna familiar del reconocido conductor. El panelista Luis Bremer contó que la letrada presentó un escrito ante la Justicia en el que detalló: "Me trataron de ladrona y hoy piden que sea su administradora".
Asimismo, otro asunto que le molestó de sobre manera fue el hecho de que la propiedad de Uruguay fue alquilada durante el verano por las descendientes sin darle aviso a la viuda. Consulada al respecto por el notero del ciclo televisivo, fue tajante: "No te voy a contestar nada".
Por otro lado, al respecto de cómo está la relación en la actualidad si bien contestó que no les niega el saludo lo cierto es que dejó al descubierto que sigue siendo en malos términos. "Hoy estoy absolutamente abocada en lo que respecta a Jorge y su pérdida. Estoy totalmente abocada a los chicos", concluyó.
Renunció la abogada de Elba Marcovecchio
En medio del proceso de sucesión por el patrimonio de Jorge Lanata, se conoció un nuevo movimiento que generó repercusiones. La periodista Fernanda Iglesias fue quien difundió un documento que confirma la renuncia de Guadalupe Guerrero a la defensa legal de Elba Marcovecchio en la causa vinculada a la sucesión del conductor.
La información generó especulaciones sobre un posible conflicto entre ambas letradas. No obstante, en Infama intentaron aclarar la situación. Cora Debarbieri aseguró que la salida estaba prevista desde el inicio del proceso judicial.
De acuerdo a lo que explicó la panelista, la viuda también se representa a sí misma en la causa y su colega se había sumado inicialmente para acompañarla en un momento personal difícil. En ese sentido, sostuvo que la decisión formaba parte de un acuerdo previo y que el vínculo personal entre ambas continúa sin cambios.
Por su parte, el comunicador Santiago Sposato planteó otra versión durante el programa. Señaló que habría quedado disconforme con la forma en que su representante manejó algunos aspectos del proceso judicial, lo que habría derivado en su alejamiento de la causa.
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