Yerba: Javier Milei echa leña al fuego (y enojo de gobernador aliado)

Esta nueva medida de la gestión de Javier Milei tomó por sorpresa y causó gran enojo en todo el sector yerbatero. Y el Gobierno misionero también se hizo eco. El gobernador Hugo Passalacqua advirtió a través de sus redes sociales el grave perjuicio que provocará la medida.

“Con respeto y firmeza, hago un llamado a la reflexión a las autoridades de Nación para que revean la medida de liberar las áreas de plantación de yerba mate que fuera anunciada horas atrás”, sostuvo el gobernador, que mantiene una buena sintonía con la Casa Rosada (fue uno de los invitados a cenar a la Quinta de Olivos, luego de que sus legisladores convalidaran el veto al Financiamiento Universitario).

“El impacto sobre miles de pequeños y medianos productores y cooperativas será durísimo en beneficio exclusivo de un puñado de grandes industrias. El pez grande se come siempre al más chico”, agregó Hugo Passalacqua.

Y finalizó con una seria advertencia: “nada bueno resultará de eso, créanme. Ya la pasamos”, escribió, haciendo referencia a la década del 90, cuando Carlos Menem desreguló el mercado yerbatero eliminando la CRYM.

Cabe recordar que, en ese entonces, los precios se desplomaron y todo terminó en un acampe de más de un mes y 'tractorazos' de los yerbateros hasta lograr la sanción de la ley de creación del INYM, que tenía la facultad de fijar a través de su directorio precios de referencia para la materia prima dos veces al año. Pero llegó Javier Milei al gobierno y, con el megadecreto 70/23, le quitó facultades al Instituto, dejando a la deriva a los productores primarios.

Desde enero del año pasado, yerbateros autoconvocados de Misiones vienen realizando diversas medidas de fuerza: paros, tractorazos, corte de rutas, quema de yerba. Pero hasta ahora, no han sido escuchados. Y tuvieron que flexibilizar las medidas de fuerza, apremiados por la situación económica. Fueron varios los productores que decidieron entregar a pérdida, pero obtener al menos un recupero que sirva para cancelar deudas.

Ahora esta nueva resolución, aseguran, terminarán aún más golpeados. Y las protestas podrían profundizarse.

El productor Jonás Peterson sostuvo que hasta ahora “todas las medidas que toma el Gobierno nacional es para afectarnos a nosotros, para perjudicarnos: liberan el control de calidad del ingreso de yerba de Brasil y de Paraguay y ahora liberan la plantación para que nosotros no podamos tener ningún tipo de equilibrio propio en la actividad yerbatera”.

Advirtió que la resolución provocará una “concentración de la actividad. Lo que busca este Gobierno es la alta competitividad, eliminando al pequeño y mediano productor; y concentrando en pocas manos la actividad”.

Peterson recordó que la crisis yerbatera de principios de siglo “nos llevó a una quiebra total y ahora estamos yendo por el mismo camino”. En ese sentido, advirtió que hacia el final de la zafra “vamos a estar en una situación mucho peor de la que estuvimos en el cierre de la cosecha pasada”.

Por su parte, Gerardo Vallejos, integrante del directorio del INYM, no ocultó su decepción por la resolución. “Esta concentración hará que el mercado quede en manos de unos pocos. Me parece que no era el camino para corregir los problemas existentes. El remedio va a ser peor que la enfermedad”, advirtió.

Yerbateros: Denuncia penal contra Javier Milei

Hace unas semanas, en el marco del conflicto que se generó tras el DNU 70/2023, se radicó en el Juzgado Federal de Oberá, a cargo del Dr. Alejandro Gallandat Luzuriaga, una denuncia penal contra el presidente de la Nación, Javier Milei.

Según publicó el portal Infocampo, el principal argumento en contra del Jefe de Estado fueron las consecuencias, que entienden los productores, de no haber nombrado a un funcionario al frente del Instituto Nacional de la Yerba Mate. La acusación penal es la de “incumplimiento de deberes de funcionario público”.

“El INYM, órgano clave para la regulación del mercado yerbatero, se encuentra sin liderazgo desde hace meses, lo que impide la fijación de precios justos y un adecuado control de la cadena productiva. La falta de un ordenamiento desde el Gobierno Nacional ha dejado a miles de productores en una situación de incertidumbre extrema, con costos crecientes y sin garantías de un precio mínimo para su producción”, sostiene un pasaje de la denuncia.

El pasado fin de semana, la denuncia que había sido presentada por el Movimiento Agrario de Misiones (MAM), la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam) y productores yerbateros autoconvocados de las localidades de Oberá y Aristóbulo del Valle contó con el respaldo de la Confederación General de la Producción de la República Argentina (CGPRA) y el Frente Ciudadano Ambiental Kaapuera.

El largo comunicado de la organización local sostiene, entre varios argumentos, que “la yerba mate es la actividad más importante de Misiones, por sus implicancias sociales, históricas, culturales, económicas y ambientales”. Además remarcaron que la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas había confirmado un amparo contra el Gobierno.

“A tan solo nueve meses después del citado D.N.U. que validó el modelo económico de libre mercado, el precio de la materia prima de yerba mate se desplomó de 370 pesos que se pagaba por kilo de hoja verde a principios de 2024, a menos de 100 pesos, una situación que lejos está de optimizarse y que perjudica directamente a 12.000 productores, 15.000 cosecheros, casi 50 cooperativas, secaderos, emprendedores e industrias y al movimiento económico en cada uno de los pueblos de Misiones”, apuntaron.

