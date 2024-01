"Los productores de Misiones volvieron a poner un tractor en la plaza de Posadas. En defensa del INYM, que es un instituto regulatorio de la actividad yerbatera creado por ley en 2002. Milei no lo sabe, pero fue esta la última gran gesta campesina del país. ¿Volverá gracias a él?", escribió Matías Longoni, periodista especializado en agro.

Vale destacar que, en una decisión que significó un revés para el gobierno de Misiones y unos 12.000 pequeños productores yerbateros, ayer la Justicia Federal se declaró incompetente para pronunciarse sobre la desregulación yerbatera que impuso el DNU 70/2023.

El juez federal Alejandro Gallandat, subrogante del Juzgado Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Posadas, dictaminó que al estar involucrada una provincia contra el Estado Nacional debe ser la Corte Suprema la que decida sobre la cuestión de fondo: si el DNU es o no constitucional. Pero, además, Gallandat decidió no pronunciarse sobre la medida cautelar de no innovar. “Algo que podría haber hecho, aún cuando remitiera la decisión de la cuestión de fondo al máximo tribunal”, explicó a La Nación el abogado Sergio Santiago.

La única buena noticia para el Gobierno de Misiones es que Gallandat sí habilitó la feria judicial y reconoció el trámite urgente de la cuestión. También le pidió a la fiscal federal el dictamen para sustanciar la decisión.

Luego de este revés, esta mañana algunos referentes de la producción marcharon hasta la Rosadita (la Casa de Gobierno de Misiones) para protestar por lo que consideran la desaparición del organismo yerbatero.

“Tenemos que visibilizar esta lucha y después, vamos a ir a Buenos Aires, a todos los despachos a explicar el daño que están haciendo”, dijo a LA NACION, Julio Peterson, productor de la localidad de Andresito y un dirigente rural que estuvo en la histórica protesta agraria que en 2001 derivó en la creación del INYM.

“Vamos a estar en la plaza mañana bien temprano con el tractor”, agregó Hugo Sand, un veterano productor yerbatero, considerado por muchos la principal cara visible de aquella gesta.

Desde el sector yerbatero explicaron al sitio Infocampo que “el DNU emitido en diciembre, eliminando funciones del INYM, afecta de manera directa a 15.000 tareferos, 12.000 productores, 49 cooperativas, 200 secaderos y 100 industrias, frenando la virtuosidad de haber transitado las últimas dos décadas sin ciclos de sobreproducción ni precios por debajo del costo de producción, garantizando la sustentabilidad de toda la cadena y posicionando a la Argentina como el mayor productor de yerba mate en el mundo”.

Petterson, representante de los productores yerbateros en el directorio del Inym, dialogó con Radioactiva 100.7 y comentó: “Yo soy director por el sector productivo y la idea al principio es visibilizar el reclamo y es como el principio de una nueva lucha porque estoy seguro que nos va a dejar en la situación que estuvimos en el 2001 y esperemos que no suceda. El Inym es una herramienta que fue creada para traer justicia y que en estos 20 años trajo garantías de un precio de sostén que nos daba seguridad para seguir trabajando”.

“Nosotros somos un grupo de asociaciones que conseguimos este tractor gentilmente de un productor de Jardín América y es como el principio de una pequeña lucha que arrancamos ahora. Ahora tenemos una reunión en Buenos Aires para hablar con los senadores porque queremos explicarles la afectación del DNU al sector productivo y queremos tratar de que nos ayuden a frenar esto”, apuntó,según publica el portal misionero El Territorio.

En ese sentido destacó que los funcionarios deben entender la situación compleja por la que transitan los productores con la implementación del DNU, “nosotros al Inym lo conseguimos con lucha de muchos productores que hoy ni siquiera están vivos y que hoy nos plantean un cambio con una mirada totalmente industrialista y que nos deja bastante a la deriva. El DNU está en vigencia pero ni siquiera nos pudieron explicar a nosotros la aplicación porque no es solamente el precio, hay muchas cuestiones que modificaron de la ley, por ejemplo, que es que nos sacan la posibilidad de generar registros que es la base del convenio de corresponsabilidad gremial y es donde estamos todos registrados”.

“Hay otras cuestiones también que eliminaron y que no tiene lógica porque sacaron el artículo que dice que el Inym promoverá el asociativismo y las cooperativas que es algo básico para nosotros para poder trabajar en cooperativas porque es el único camino del escalón que sigue. Nosotros tenemos hoy a las 18 una reunión por zoom con el gabinete de la nueva Secretaría de Agricultura y mientras no tengamos un presidente designado nos vamos a tener la versión de cómo se aplicará todo esto del DNU“, finalizó.

En este marco, para defender la plena vigencia de la Ley 25.564 tal como fue sancionada en el año 2002, el próximo miércoles y el jueves estarán en el Congreso de la Nación directores del INYM: Nelson Dalcolmo, Jonas Petterson y Claudio Marcelo Hacklander, que representan al eslabón Productores, y Danis Koch, Denis Bochert, y Gerardo Vallejos, por Cooperativas.

Cabe recordar que el INYM nació hace 23 años tras la protesta de esos “colonos” que estaban recibiendo menos de 7 centavos de dólar por kilo de hoja verde (hoy el valor de referencia es US$ 0,60 centavos). Ahora ven totalmente cercenadas sus funciones regulatorias con el DNU. Desde el sector advierten que la norma eliminó de un plumazo sus facultades para fijar dos veces al año el precio oficial de la hoja verde y la yerba canchada, así como también quitó al organismo poder de policía y dejó abierta la puerta para su desfinanciamiento.

