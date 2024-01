El mundo militar entre purga y operetas

Aquellos que levantamos la voz ante el desatinado proyecto, no podemos menos que reconocer que el equipo de la Libertad Avanza también sabe poner marcha atrás a tiempo.

Lamentablemente en el tema militar, las alarmas se encendieron demasiado tarde. Al menos lo suficientemente tarde como poder volver a “recular en chancletas” sin que algún funcionario de peso pague las consecuencias. “El papelón es muy grande y si como dicen los propios militares en parte se debe a la opereta de algún teniente general que se resiste a dejar su cargo, es extragrande”. Al menos así lo Reconoce un alto jefe del ejército que hace pocas horas se despidió de sus subordinados en condiciones más dignas que los hoy vapuleados generales de lo que queda del Ejército Argentino.

juan martin paleo ejercito fuerzas armadas.webp Juan Martín Paleo, el general que hizo todo por permanecer.

Opereta: Opera ligera más bien cómica

Casi en paso de comedia ( u opereta) la crisis que por estas horas enfrentan los habitantes del consorcio de Azopardo 250, afecta por igual a sus tres copropietarios. El tradicional e histórico habitante -el Ejército Argentino-, y a los arribados después y en carácter de “okupas” con derechos -el Estado Mayor Conjunto y el Ministerio de Defensa-. El actual administrador del Consorcio no es – al menos por ahora el Ministro Petri sino el Jefe de Gabinete Posse, quien con la aparente complicidad de un consorcista hizo una rotura innecesaria en la propiedad cuya factura tendrán que pagar entre todos.

Como es tradicional ante un cambio de gobierno, dentro de las renovaciones de los principales cargos de la administración pública se suelen renovar las cúpulas de las fuerzas armadas y de seguridad.

Usualmente -salvo razones de “odio racial” real o ficticio como sucedió al llegar el kirchnerismo al poder, el recambio militar se da luego que se han cubierto en las primeras semanas de gobierno los cargos políticos de primero, segundo y tercer nivel.

Los equipos de campaña que han trabajado antes de llegar al poder suelen tener ternas semi estudiadas y luego de una serie de entrevistas el Presidente como Comandante en Jefe toma la decisión correcta y -de ser posible- se busca no resentir en demasía el funcionamiento de las instituciones castrenses.

En esta ocasión y tal vez por imperio de las “fuerzas del cielo” aún cuando la mayoría de los despachos del Ministerio de Defensa estaban vacíos ( algunos lo siguen estando) el jefe de los ministros junto a un brigadier retirado y a un empresario del ramo aeroportuario dieron por tierra con las aspiraciones del todavía Jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA Teniente General Martín Paleo quien -es justo decirlo- realizó una tarea más que digna en sus cuatro años de mandato “nacional y militar”.

El párrafo precedente es una síntesis del sentimiento de sus pares (tirando más bien a subordinados) que no vieron con buenos ojos el raid periodístico que en medios amigos hizo el reconocido general capacitado como comando y paracaidista para exaltar su personalidad y valor para el servicio tal vez con la intención de vender su propio nombre a las autoridades entrantes.

Paralelamente y con justa razón desde la Armada Argentina consideraron que luego de 22 años de no ocupar el preponderante rol de “JEMCO” (Jefe del Estado Mayor Conjunto) por ello, tras 12 años de generales y 10 de un solo jefe (El Brigadier General Chevallier) era el momento de que un discípulo del Almirante Brown se hiciera cargo.

La bicentenaria fuerza naval, si bien no sufrió una pérdida excesiva de almirantes, no resultó muy agraciada en el reparto de cargos en el Estado Mayor conjunto cosechando apenas la subjefatura -algo así como la vicepresidencia de la Nación pero sin campanita-

Siempre al decir del propio “mundo gorra” desde mucho antes de la asunción de Javier Milei la suerte estaba jugada. “No será ni verde oliva ni azul marino, necesitamos un hombre que este dispuesto a alinearse incondicionalmente con EEUU en materia militar y considerando que la compra más fuerte de armamento prevista para estos cuatro años es la que tiene que ver con los F16 para la Fuerza Aérea, tiene que ser un brigadier”. Le espetaron desde el equipo ganador del ballotage a quien firma esta nota con toda vehemencia cuando consultó al respecto.

No hubo en aquella oportunidad ninguna mención a la ahora conocida ayudita que el zar de los aeropuertos brindó al finalmente ungido.

Es necesario aclarar que si bien la rotación Inter fuerzas es deseable no es obligatoria. Así las cosas, mientras que el Comandante en Jefe elija a un oficial superior con grado de general, almirante o brigadier de los respectivos cuerpos de comando, nada se le puede reprochar.

Ejército Argentino, el tira y afloja que rompió la cuerda

“La mala praxis en nuestra institución no tiene precedentes. Es verdad, tenemos más generales que tanques y uno podía imaginar que entre los actuales altos mandos más los ascenderán en el corto plazo llegaríamos a tener generales que no se conocerían entre sí. Pero una vez tomada la decisión por dura que resulte no se puede volver atrás, la frase no hay plata aplicaba perfectamente en nuestro caso”. Sostiene un ex auditor general de las FFAA.

Te queremos Presti, te queremos…

“El General de Brigada, Carlos Alberto Presti – designado nuevo Jefe del Estado Mayor General del Ejército- es un general de prestigio”. Así se han referido a su persona distintos voceros del PEN para “desmentir” que estén pensando en sacrificarlo en favor de la pacificación institucional

Realmente la aclaración es cuando menos pueril, o acaso ¿tenemos en nuestras FFAA generales, brigadieres y almirantes que no sean prestigiosos? Son – o deberían ser- la creme de la creme de su “especie”

El problema con el general Presti ahora casualmente pasa por ver como hacer para conservarlo a el y a su prestigio y salvarlo del bochorno.

Veamos:

El Presidente puso el grito en el cielo cuando se enteró de que el nombramiento que su jefe de gabinete – previo asesoramiento de diferentes actores entre los que no se incluyó al ministro del área le llevó a la firma implicaba el descabezamiento de más de la mitad del ejército. “Quiero que arreglen esto ya mismo” habría manifestado. ¿Equivale eso a que le deban decir al nuevo jefe? “Pibe nos equivocamos”

Al margen de la intención presidencial de hacer que alguien pague los platos rotos y que arregle el desastre , estos platos precisamente no se pueden arreglar. Los generales decapitados ya se despidieron de su tropa y entregaron sus cargos. No pueden regresar y si los invitaran a hacerlo lo menos que se puede esperar de un general con honor es que diga “el retiro es como la virginidad” no admite marcha atrás.

Los mentideros militares afirman que el propio general Paleo pidió la continuidad de al menos cuatro general de su confianza haciendo caso omiso a la mayor antigüedad de estos respecto a Presti quien -de aceptarlo- tendría como superior inmediato en el EMCO a un brigadier 9 años más antiguo que el y ademása cuatro generales ante los cuales al menos hasta hoy se cuadra al grito de “buenos días mí general” . Sus pares de las otras fuerzas bromean diciendo que para entrar al Estado Mayor Conjunto tendrá que prestar atención al largo del cabello, el lustre de sus zapatos y la corrección en el nudo de su corbata ya que cualquiera que lo cruce en un pasillo lo podría castigar.

Es verdad que el mal herido y moderno general podría ser promovido en forma inmediata a general de división y a las 24 horas a teniente general, con lo cual pasaría a la primera posición por grado y cargo, pero… para eso tiene que pasar por la comisión de acuerdos y esa comisión no funciona en extraordinarias y además no está conformada.

Por otra parte, los actuales generales “mas antiguos” al verse superados por Presti deberían honrar el sable corvo que portan pidiendo esta vez si de verdad el retiro.

Para agravar la situación a los 4 supuestamente pedidos por Paleo se suman ahora otros 8 ordenados por el presidente. Para ellos se está considerando asignarles funciones en cargos políticos en el Ministerio de Defensa. Cualquier parecido con el proceso militar de 1976 es pura coincidencia.

alberto presti.jpg Carlos Alberto Presti, hoy un incómodo personaje.

Y entonces… ¿qué hacemos?

Consultado uno de los más preclaros analistas militares que tiene el país responde. “El Presidente confiesa que cometió un error por desconocimiento, es bueno que lo diga. El error no tiene arreglo, los generales mas antiguos se tienen que ir a la casa, agradeciendo a Dios el haber llegado a las mas altas jerarquías de la fuerza, de no hacerlo el nuevo jefe de la fuerza inicia su gestión herido de muerte con una total falta de liderazgo frente a su tropa”.

Y concluye, “por estas horas es un secreto a voces que el gobierno vería con agrado que pida su pase a retiro y allí entonces barajar y dar de nuevo está vez haciendo las cosas un poco más prolijas”.

El próximo miércoles 10/01, el general Presti deberá asumir como nuevo jefe del ejército. Desenvainará su sable para requerir a su tropa “Subordinación y Valor” en ese momento es muy probable que por su mente se cruce aquel tradicional precepto militar que reza “no desenvaines tu sable sin razón ni lo envaines sin gloria”.

Como sea, las próximas 48 horas serán cruciales para optar entre el papelón o el caos.

