La inseguridad en Rosario también afectó a Leda Bergonzi

En ese sentido, la Municipalidad exigió que el horario de apertura sea a las 8 y el de finalización a las 21. Por ende, para lograr obedecer esa normativa, se tuvo que recurrir a una tiquetera que limite la cantidad de ciudadanos con el poder de acceso. A las pocas horas de activado el procedimiento, ya se había completado el cupo. Es que Leda mueve montañas, y sus sanaciones son difíciles de explicar, pero tiene un dominio que la diferencia.

La última convocatoria se realizó el 5 de marzo en el Salón Metropolitano de un shopping de la ciudad. Desde ese momento, la comunidad se encontraba en la búsqueda de un espacio físico. Claro está que Leda y su entorno deseaban regresar a la Ex Rural por su inmensidad. En base a ello, y ante la creciente preocupación e inquietudes de sus seguidores, la joven utilizó Instagram para brindar un mensaje público donde explicó la situación que estaba atravesando y los esfuerzos para encontrar soluciones.

"Queremos informar que no estamos realizando los encuentros de los martes de la comunidad Soplo de Dios Viviente porque nos faltan fondos para organizar estos eventos masivos. Desde nuestra última reunión el 05 de marzo, estamos buscando un espacio físico, ya que no tenemos un lugar disponible que se ajuste a nuestros recursos", expresó.

Posteriormente, agregó: "Pedimos oraciones para encontrar el lugar adecuado para acogerlos, ya que es una situación que nos supera y vemos cómo aumenta la necesidad de asistencia cada día. Esperamos organizar nuevas fechas pronto y estamos atentos por si alguien conoce un lugar en Rosario donde podamos realizar los encuentros. ¡Muchas gracias y que Dios los bendiga!".

Embed - Soplo Viviente on Instagram: "Mediante el presente queremos informar que los encuentros de los días martes de la comunidad Soplo de Dios Viviente no se están realizando ya que no contamos con fondos para realizar estos encuentros masivos.. Desde la ultima convocatoria realizada el 05 de Marzo la comunidad se encuentra en búsqueda de un espacio físico ya que no contamos a disposición un lugar donde realizarlo con los recursos que disponemos.. Les pedimos oración para poder encontrar ese lugar adecuado para poder recibirlos, ya que, es una realidad que nos excede y vemos la necesidad que se acrecienta día a día de los hermanos por poder asistir.. Espero que pronto podamos organizar las nuevas fechas y estamos expectantes si alguien conoce un lugar en donde podemos realizar los encuentros en Rosario. ¡Desde ya muchas gracias y que Dios los bendiga!" View this post on Instagram A post shared by Soplo Viviente (@soplodediosviviente)

Tras casi dos meses sin brindar sus tan esperadas bendiciones, llegó la intervención del intendente, Pablo Javkin, por lo que este martes (23/04), Leda volvió al lugar donde realiza los milagros. Sin embargo, aún no hay fecha confirmada sobre un próximo encuentro.

En busca de Paz

Leda es una persona que con tan solo mirarla genera paz. Su mirada y voz angelical le suman a su poder. Ni hablar de sus famosas "manos sanadoras", que realmente hace milagros. Así lo describe cada testimonio que fue y/o va en búsqueda de sanación, recuperación, motivación, ante algún obstáculo que le presente la vida.

En medio de una seguidilla de terror, protagonizada por la violencia, Leda hace su foco en Rosario y, siempre que abre rueda de prensa, pide por la ciudad.

Dentro de ese contexto, este martes se hicieron presentes en la ex Rural la mamá y viuda de Bruno Bussanich, el playero asesinado a sangre fría. Fueron "en busca de paz", en medio de tanto dolor ante una situación que aún no tuvo mucho avance.

Un dato no menor es que la madre de Bruno pidió, ante el gobierno que sea (aclarando que no era ninguna cuestión política) , que se baje la edad de imputabilidad, teniendo en cuenta que el principal sospechoso de matar a su hijo es un adolescente de 15 años. Ella ya lo había exigido el día que rompió el silencio, que fue cuando comenzó la audiencia imputativa la semana pasada y se dio a conocer que el gatillero que le arrebató la vida al playero fue contratado por 400 mil pesos.

Rosario no viene atravesando un buen momento a nivel seguridad, claro está. Día a día se suman asesinatos a cualquier hora, ya no importa que no sea de noche, los atacantes no tienen pudor. El salir a las calles se volvió un calvario para el rosarino, debido a que no se sabe si uno va a volver a su hogar.

Con la presencia de Leda, mucha gente también recurre a verla para pedir oración por la ciudad que está colmada de dolor.

Más contenidos de Urgente24

Duro comunicado de la CGT: "Lo que le falta contar" a Javier Milei

#MarchaUniversitaria: El minuto a minuto de la manifestación a favor de la educación pública

Marcha universitaria: Alumnos de facultad privada de Rosario apoyan el reclamo

Próximo finde largo: 3 escapadas para relajarse y precios