Maldito Sturzenegger: El DNU es un dolor de cabeza

Federico Sturzenegger inventó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), en base a un borrador desrregulador que había en la Universidad San Andrés ( UdeSA); y a Javier Milei (el mismo que firmó la baja de 22 generales del Ejército Argentino y dice que no se dio cuenta), le pareció excelente, sin consultar a un abogado. Cuando 2 economistas se juntan para especular escenarios pero no convocan a 1 abogado (o 2 para confrontar), puede ocurrir un problema si esa hipótesis convierten en una norma publicada en el Boletín Oficial. En las ocasiones en que los acontecimientos no transcurren tal como lo esperaba el Presidente de la Nación, él se enoja porque se supone que el Derecho es flexible y debe contemplar sus exigencias. La interpretación de las leyes y decretos es relativamente flexible porque hay límites. El DNU cruzó todas las fronteras. Pero lo grave es que Milei y sus colaboradores se han enojado con la Justicia Laboral, a la que han acusado de sabotear al Gobierno Nacional porque impidió el capítulo de Reforma Laboral explícito en el DNU. ¿Quién puede ser tan ridículo de intentar modificar el Derecho Laboral con un DNU? Bueno, hay oficialistas que creen eso y maltratan al Fuero del Trabajo, que cerró filas y difundió una declaración crítica del Ejecutivo Nacional y secuaces en el Legislativo.