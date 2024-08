Karina Milei y su mala imagen: "La opinión pública no entiende cuál es su función"

Una nueva encuesta confirma la baja aprobación de la secretaria general de la Presidencia. Se trata de un trabajo nacional de la consultora Solmoraigo que abarcó 1.600 casos efectivos recolectados de forma online. El margen de error es de +/-2,45%.

El estudio ubica al presidente Milei al tope de la imagen positiva (Buena + Muy Buena), con una aprobación del 56,2% y un rechazo del 41,1%, lo que arroja un diferencial favorable de 15,1 puntos porcentuales.

Le siguen la vicepresidente Victoria Villarruel, con un 51,9% de imagen positiva y un 35,4% de negativa, por lo que es saldo es favorable en 16,5 puntos.

image.png

La encuesta de Solmoraigo también indaga en la percepción sobre otros funcionarios y dirigentes. Dentro de la líneas oficialistas sólo 2 figuras tienen saldo adverso, es decir más imagen negativa que positiva: el ministro de Economía, Luis Caputo; y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Caputo, muy elogiado por Milei en sus últimas apariciones, tiene una aprobación del 45,9% y un rechazo del 49,1%, lo que le otorga un diferencial negativo de 3,2 puntos.

La hermana del Presidente, en tanto, tiene una percepción positiva del 36,2% y una negativa del 44,4%. Por lo tanto, el diferencial es negativo en 8,2 puntos.

Se comprende que un ministro de Economía que encabeza un ajuste tenga esa percepción ante la opinión pública. ¿Pero por qué Karina Milei tiene tan mala ponderación?

"Creemos que la opinión pública no entiende bien cuál es la función de Karina Milei. Cuál es su trabajo concreto, a diferencia de algún ministro o de la propia Vice", responde Cristian Solmoraigo, director de la consultora que lleva su nombre, en un contacto con Urgente24.

Karina Milei vs. Villarruel

Ante la consulta sobre si la pelea con Villarruel limitó el crecimiento en la imagen de Karina, el politologó fue contundente en su respuesta: "Totalmente".

Solomoraigo estima que el encontronazo derivado del cántico racista que involucro a la Selección argentina que la Vice defendió pero por el que la secretaria general de la Presidencia fue a pedir disculpas a la embajada de Francia pudo generarle a esta última un costo.

De hecho, en las redes sociales, el ring comunicacional por excelencia de los libertarios, la Vicepresidente le sacó amplia ventaja a Karina en cuanto a los "sentimientos positivo" que se jugaron en la discusión, según un estudio de la consultora AdHoc.

image.png

Solmoraigo, no obstante, insiste en que el principal problema de la hermana presidencial es que hay un desconocimiento de lo que hace en el Gobierno y esto le juega en contra.

"Para que sea evaluada por su función deberíamos establecer cuál es. A Patricia Bullrich la evalúan por la seguridad, a Villarruel, por cómo dirige el senado. Hoy la opinión pública no sabe cuál es la función específica de Karina Milei para poder evaluarla, su rol dentro del gobierno", concluye Solmoraigo.

Cabe destacar que un 19,4% de los consultados en la encuesta "no sabe" qué responder cuando le preguntan por la funcionaria. Esto no sería, sin embargo, un aliciente para su mala performance: la ministra Sandra Pettovello tiene un 34% de "no sabe", pero aún así su diferencial de imagen es positivo (1,1 puntos).

En otro cuadro comparativo, sobre la percepción de cómo "realizan su trabajo" distintos funcionarios, Karina tiene 11,3 puntos de diferencial negativo, aunque aquí la 'salva' Pettovello, que zafa en imagen personal pero arroja una muy mala impresión de su labor como ministra de Capital Humano (20,3 puntos de diferencial negativo).

image.png

La hermana presidencial buscaría de revertir de alguna forma la negatividad en su imagen. A principios de agosto, Urgente24 consignó que, tras su pelea con la Vice, la secretaria general de la Presidencia quería apuntalar su perfil de gestión. Y en los últimos días se la vio abrazada a Thor, un perro que Boyero de Berna adoptado por la Casa Rosada.

Más contenido de Urgente24

Luis Caputo no está listo: Estira el cepo y los impuestos

Viernes de furia 'tuitera' de Javier Milei: Contra Lali, Kicillof, periodistas y más...

Tata Yofre: "Alberto Fernández creció al lado del almirante Massera, tiene mucho que ver"

Margarita Barrientos: "No llegan alimentos, muchos comedores cerraron"