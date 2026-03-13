La impaciencia se hizo dueña de otro de los clubes de Liga Profesional y hay un nuevo entrenador despedido. Lo más llamativo es que este DT llevó al equipo a su primer ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino siendo de una ciudad del interior del país, ni siquiera es una capital provincial. A pesar de esto los malos resultados y la falta de paciencia característica de nuestro fútbol desembocaron en su despido.
PACIENCIA CERO
Liga Profesional: Conmoción, DT logró un ascenso histórico y lo echan en 9 partidos
La Liga Profesional se quedó sin otro DT, en este caso de un club del interior, al cual llevó al primer ascenso a la 1º División pero igual lo despidieron.
La Liga Profesional se llevó puesto otro DT
La Liga Profesional 2026 lleva 9 fechas y ya se fueron 6 entrenadores, una cifra cercana a un DT por fecha, pero no es de sorprender, nuestro fútbol es así y no queda otra que adaptarse. ¿Injusto?, seguramente, y eso que este entrenador llevó a su, ahora ex, equipo al primer ascenso de Primera División en toda su historia, pero ni eso le dio crédito para mantener el cargo.
Estamos hablando del que era hasta hace unas horas entrenador de Estudiantes de Río Cuarto, Iván Delfino. El DT hizo una campaña histórica en 2025 ganando el reducido ante Deportivo Madryn y logrando el primer ascenso a Primera División del “León del Imperio”. Estudiantes había jugado los viejos nacionales, pero nunca en la Primera División con la estructura actual.
Si bien los números no son para nada buenos en Primera División, de 9 partidos ganó 1, empató 1 y perdió 7, con apenas 3 goles a favor y 13 en contra, lo cierto es que logró algo impensado para un club que hace 10 años estaba en la 4º División del fútbol argentino. De esta forma se convierte en el 6º entrenador en dejar su cargo en lo que va del 2026.
Liga Profesional: Los entrenadores que dejaron su cargo en 2026
Se jugaron 9 fechas del Torneo Apertura 2026 y son 6 los entrenadores que ya dejaron su cargo, el último en el día de hoy viernes 13 de marzo fue Iván Delfino que fue despedido por malos resultados de Estudiantes de Río Cuarto.
El primero en dejar el cargo fue Daniel Oldra en Instituto a finales de enero. En este caso fue de común acuerdo entre el DT y el club. Casi un mes después Eduardo Domínguez renunciaba de Estudiantes de La Plata porque consideraba un siclo cumplido, aunque muchos dicen que fue por los roces con Verón.
Un día después de la renuncia de Domínguez en el “Pincha” eran despedidos Orsi y Gómez de Newell´s, y para completar la semana de locos, 3 días más tarde del despido de la dupla renunciaba a su cargo y ponía fin a su segundo siclo en River, Marcelo Gallardo. Hugo Colace fue despedido de Atlético Tucumán un día después de la renuncia de Gallardo, completando el triste record de 4 entrenadores en 5 días.
Con el despido de Iván Delfino suman 6 los entrenadores que dejaron su cargo en este 2026 en la Liga Profesional. En un fútbol donde mandan los resultados es imposible implementar un plan a largo plazo, salvo se den los resultados desde el principio, algo que a pocos entrenadores les pasa, solo los que hicieron historia, los elegidos.
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