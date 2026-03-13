Liga Profesional: Conmoción, DT logró un ascenso histórico y lo echan en 9 partidos

El primero en dejar el cargo fue Daniel Oldra en Instituto a finales de enero. En este caso fue de común acuerdo entre el DT y el club. Casi un mes después Eduardo Domínguez renunciaba de Estudiantes de La Plata porque consideraba un siclo cumplido, aunque muchos dicen que fue por los roces con Verón.

Un día después de la renuncia de Domínguez en el “Pincha” eran despedidos Orsi y Gómez de Newell´s, y para completar la semana de locos, 3 días más tarde del despido de la dupla renunciaba a su cargo y ponía fin a su segundo siclo en River, Marcelo Gallardo. Hugo Colace fue despedido de Atlético Tucumán un día después de la renuncia de Gallardo, completando el triste record de 4 entrenadores en 5 días.

Con el despido de Iván Delfino suman 6 los entrenadores que dejaron su cargo en este 2026 en la Liga Profesional. En un fútbol donde mandan los resultados es imposible implementar un plan a largo plazo, salvo se den los resultados desde el principio, algo que a pocos entrenadores les pasa, solo los que hicieron historia, los elegidos.

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