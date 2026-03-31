LIPSA pierde nota crediticia y queda bajo alerta de FIX

En soja, los rindes quedaron 52% por debajo de la campaña 2023-24, mientras que en maíz el retroceso fue de 12%. En soja, los rindes quedaron 52% por debajo de la campaña 2023-24, mientras que en maíz el retroceso fue de 12%.

La compañía registró EBITDA negativo por US$60 millones en 2024 y EBITDA negativo por US$22 millones en 2025, según detalló la calificadora. Para 2026, FIX todavía proyecta una mejora por mejores precios y rindes más normales, con un EBITDA estimado en torno a US$12 millones, aunque advirtió que el negocio seguirá presionado por mayores costos de arrendamiento, ahora más vinculados al precio de los granos.

Los números del resumen financiero muestran con crudeza ese deterioro. En moneda constante a diciembre de 2025, los ingresos cayeron de $83.043 millones en 2024 a $43.785 millones en 2025, mientras que el EBITDA operativo siguió en terreno negativo y pasó de -$81.384 millones a -$31.460 millones. Aunque la pérdida operativa fue menor que la del año previo, la empresa siguió sin recomponer una generación de fondos suficiente para aliviar su carga financiera.

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Deuda alta, caja corta y más presión financiera

El segundo frente crítico es el del endeudamiento. El segundo frente crítico es el del endeudamiento.

A diciembre de 2025, LIPSA exhibía una deuda total de US$83 millones, de los cuales US$49 millones eran de corto plazo. FIX recordó que el pasivo había escalado incluso hasta US$97 millones en septiembre de 2025, para luego retroceder gracias a la venta de tierras. Aun así, la estructura sigue ajustada y con poca capacidad de absorción frente a nuevos desvíos.

LIPSA se encuentra incumpliendo el covenant de endeudamiento previsto en la ON Clase VI, aunque hasta ahora no fue solicitada su aceleración. Ese punto no es menor porque muestra que la empresa ya opera con un margen financiero muy acotado incluso antes de enfrentar el grueso de los vencimientos del año.

Los créditos hacia compañías relacionadas y terceras partes crecieron hasta US$17 millones en diciembre de 2025, desde US$8 millones al cierre de 2024, lo que profundizó la merma en los flujos disponibles. En otras palabras, mientras la caja se volvió más escasa y los vencimientos ganaron peso, también aumentaron los fondos inmovilizados fuera del núcleo inmediato de liquidez.

FIX advirtió que la nota podría volver a bajar si las herramientas financieras en las que trabaja la compañía no alcanzan para cubrir los compromisos de corto plazo, si se retrasa la cosecha o si continúan aumentando los créditos vinculados.

Del otro lado, una eventual estabilización exigiría refinanciar deuda de manera más larga, recuperar líneas de crédito y volver a generar flujo de caja operativo positivo en forma sostenida. Del otro lado, una eventual estabilización exigiría refinanciar deuda de manera más larga, recuperar líneas de crédito y volver a generar flujo de caja operativo positivo en forma sostenida.

La ON Clase VI, emitida en junio de 2024 por US$12 millones, paga una tasa fija nominal anual de 9% y amortiza en tres cuotas, con vencimiento final el 2 de julio de 2026. Ese instrumento quedó ahora alcanzado por la misma rebaja a BBB-(arg), lo que refuerza la percepción de que el mercado seguirá de cerca cada novedad vinculada al flujo de fondos de la empresa durante la campaña.

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