La decisión de la afiliada local de Fitch Ratings, FIX SCR, sobre LIPSA S.R.L. encendió una luz roja sobre el perfil crediticio de la agroindustrial. La calificadora recortó la nota de emisor de largo plazo y de las Obligaciones Negociables Clase VI a BBB-(arg) desde BBB(arg) y, al mismo tiempo, asignó Rating Watch Negativo, una combinación que expone un deterioro más profundo del esperado en las cuentas operativas y financieras de la compañía.
AFILIADA DE FITCH RATINGS
LIPSA pierde nota crediticia y queda bajo alerta de FIX
La decisión de la afiliada local de Fitch Ratings, FIX SCR, sobre LIPSA S.R.L. encendió una luz roja sobre el perfil crediticio de la agroindustrial
El punto más delicado del informe pasa por la liquidez. FIX esperaba que la campaña de girasol aportara cerca de US$8 millones, pero finalmente ingresaron apenas US$3 millones, un desvío que golpeó de lleno la capacidad de LIPSA para acumular caja de cara a sus próximos compromisos. La propia calificadora remarcó que la firma debió recurrir a la venta de activos para hacerse de fondos y cancelar el servicio de la ON Clase VI que vencía en enero de 2026 por US$4 millones. Hoy, según información de gestión citada en el reporte, la caja ronda US$7 millones, frente a vencimientos por US$49 millones durante 2026.
Ese desequilibrio explica buena parte de la decisión. Del total de vencimientos del año, 16% corresponde a ON, 3% a pagarés bursátiles y el resto a deuda bancaria, que la empresa intenta renovar.
El golpe operativo que llevó a la rebaja
FIX recordó que LIPSA había mostrado rentabilidades promedio de alrededor de 30% entre 2020 y 2023, pero esa foto quedó muy atrás. Las últimas campañas estuvieron afectadas por altas temperaturas, por el impacto de la chicharrita y por precios internacionales más bajos, una combinación que desplomó los rindes de sus dos cultivos centrales.
La compañía registró EBITDA negativo por US$60 millones en 2024 y EBITDA negativo por US$22 millones en 2025, según detalló la calificadora. Para 2026, FIX todavía proyecta una mejora por mejores precios y rindes más normales, con un EBITDA estimado en torno a US$12 millones, aunque advirtió que el negocio seguirá presionado por mayores costos de arrendamiento, ahora más vinculados al precio de los granos.
Los números del resumen financiero muestran con crudeza ese deterioro. En moneda constante a diciembre de 2025, los ingresos cayeron de $83.043 millones en 2024 a $43.785 millones en 2025, mientras que el EBITDA operativo siguió en terreno negativo y pasó de -$81.384 millones a -$31.460 millones. Aunque la pérdida operativa fue menor que la del año previo, la empresa siguió sin recomponer una generación de fondos suficiente para aliviar su carga financiera.
Deuda alta, caja corta y más presión financiera
A diciembre de 2025, LIPSA exhibía una deuda total de US$83 millones, de los cuales US$49 millones eran de corto plazo. FIX recordó que el pasivo había escalado incluso hasta US$97 millones en septiembre de 2025, para luego retroceder gracias a la venta de tierras. Aun así, la estructura sigue ajustada y con poca capacidad de absorción frente a nuevos desvíos.
LIPSA se encuentra incumpliendo el covenant de endeudamiento previsto en la ON Clase VI, aunque hasta ahora no fue solicitada su aceleración. Ese punto no es menor porque muestra que la empresa ya opera con un margen financiero muy acotado incluso antes de enfrentar el grueso de los vencimientos del año.
Los créditos hacia compañías relacionadas y terceras partes crecieron hasta US$17 millones en diciembre de 2025, desde US$8 millones al cierre de 2024, lo que profundizó la merma en los flujos disponibles. En otras palabras, mientras la caja se volvió más escasa y los vencimientos ganaron peso, también aumentaron los fondos inmovilizados fuera del núcleo inmediato de liquidez.
FIX advirtió que la nota podría volver a bajar si las herramientas financieras en las que trabaja la compañía no alcanzan para cubrir los compromisos de corto plazo, si se retrasa la cosecha o si continúan aumentando los créditos vinculados.
La ON Clase VI, emitida en junio de 2024 por US$12 millones, paga una tasa fija nominal anual de 9% y amortiza en tres cuotas, con vencimiento final el 2 de julio de 2026. Ese instrumento quedó ahora alcanzado por la misma rebaja a BBB-(arg), lo que refuerza la percepción de que el mercado seguirá de cerca cada novedad vinculada al flujo de fondos de la empresa durante la campaña.
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