El Golfo presiona para trabar la escalada con Irán y Francia/Italia para desbloquear Ormuz

El régimen iraní, adversario chiita del bloque sunita más abierto al Occidente, ha mostrado que está dispuesto a entrar en combate con países linderos si estos siguen dejando que los bombarderos estadounidenses estacionen en bases en sus territorios.

“Nuestro mensaje a todos los líderes iraníes es que han optado por arrastrar a la región a esta guerra con la esperanza de encontrarle una solución. Están haciendo precisamente lo contrario”, declaró a CBS Majed al-Ansari, asesor del primer ministro de Qatar y portavoz oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores .

“Tenemos que encontrar la manera de convivir en paz, y amenazarnos no ayuda en absoluto a su causa”, agregó.

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En ese sentido, muchos países del Golfo que mantienen bases estadounidenses y estaban normalizando relaciones con Israel han comenzado a mostrar inquietudes sobre qué hay realmente detrás de la ofensiva israelí en Gaza (en medio de una frágil tregua), Líbano y Siria. Argumentan que es probable que Tel Aviv justifique su avaricia “sionista” de expandirse bajo la supuesta lucha contra el terrorismo chiita, el mismo que Qatar, Doha y Bahréin dicen combatir.

Por ello, el bloque sunita intenta desescalar la tensión en el Golfo Pérsico, mostrándose como una tercera posición frente a quienes celebran la ofensiva contra el patrocinador del terrorismo y quienes condenan los crímenes de lesa humanidad perpetrados por Israel y Estados Unidos, así como por los teóricos iraníes.

El sultán de Omán, Haitham bin Tariq, habló por teléfono el miércoles con el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, y pidió que se emplearan el diálogo y la diplomacia para poner fin al conflicto de inmediato. Asimismo, expresó su desaprobación y condena inequívoca tras el ataque de drones iraníes contra una instalación de almacenamiento de petróleo en el puerto de Salalah.

En este contexto de escalada, que desencadenó el bloqueo del Estrecho de Ormuz, los ataques a refinerías y por consecuente la crisis de suministro global de petróleo, los países del Golfo no ven grandes beneficios en la guerra de Trump.

“En este momento, muchos de los posibles desenlaces de esta guerra les han costado mucho más de lo que podrían haber conseguido mediante negociaciones con Irán”, declaró Yasmine Farouk, directora de proyectos para el Golfo Pérsico y la Península Arábiga del International Crisis Group.

Francia e Italia desafían a Trump al negociar con Irán un paso seguro en Ormuz

En tanto, dos países de la Unión Europea iniciaron hace pocas horas conversaciones con el régimen iraní, aislado de Occidente, con la esperanza de garantizar un paso seguro por el Estrecho de Ormuz, actualmente bloqueado por Irán para asfixiar el suministro global de crudo.

Francia e Italia buscan por estas horas varias formas de reanudar los envíos de energía, mientras el nuevo líder supremo de Irán, malherido por los bombardeos, promete mantener las fronteras cerradas.

Según fuentes cercanas a las gestiones que dialogaron con el Financial Times, países europeos como Francia han iniciado conversaciones con Teherán para negociar un acuerdo que garantice el paso seguro de sus buques por el estrecho de Ormuz, en un intento por reactivar el flujo de hidrocarburos por esta vía marítima, por donde pasa aproximadamente el 30% del petróleo mundial.

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Desde que Irán decidió “tomar el toro por las astas” cerrando el Estrecho de Ormuz y lanzando ataques contra embarcaciones occidentales, los envíos a través del estrecho —paso de acceso al Golfo por donde normalmente fluye alrededor de una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo— se han vuelto insignificantes.

"Las capitales europeas han iniciado conversaciones preliminares en un intento por reactivar las exportaciones de petróleo y gas sin agravar el conflicto", según informaron al Financial Times tres funcionarios familiarizados con las negociaciones, "mientras las compañías navieras buscan en las armadas occidentales la posibilidad de que proporcionen escoltas para sus buques cisterna", precisa el medio estadounidense.

Francia es uno de los países que participan en las conversaciones, según informaron dos funcionarios. El primero de ellos añadió que Italia también había intentado entablar conversaciones con Teherán sobre el tema. Francia es uno de los países que participan en las conversaciones, según informaron dos funcionarios. El primero de ellos añadió que Italia también había intentado entablar conversaciones con Teherán sobre el tema.

Por estas esquirlas de este frente de guerra que asedia al mercado del crudo, los precios del petróleo han subido hasta cerca de 100 dólares por barril, desde los casi 60 dólares por barril de principios de año, mientras que los precios del gas natural europeo han aumentado un 75 por ciento durante el mismo período.

Un segundo funcionario, que prefirió no revelar qué países mantenían conversaciones con Teherán, afirmó que otras capitales europeas habían manifestado su oposición a los esfuerzos de acercamiento. "Algunos creen que debemos hablar con los iraníes. Pero [los estados de la UE] tienen opiniones muy diferentes al respecto, lo que complica aún más la situación", declaró.

Según fuentes oficiales británicas, Gran Bretaña no está dialogando directamente con Irán sobre el acceso al estrecho. Sin embargo, la secretaria de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper, quien se encuentra de visita en Arabia Saudita, está abordando la continuidad del suministro de petróleo con los estados del Golfo.

El presidente francés, Emmanuel Macron, declaró esta semana que París estaría dispuesto a participar en el escolta de buques en el Estrecho de Ormuz. Incluso, un portavoz del Elíseo remitió al Financial Times a una publicación de Macron en las redes sociales la semana pasada, en la que afirmaba haber hablado con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y haberle recalcado que Teherán "necesita garantizar la libertad de navegación para poner fin al cierre del estrecho de Ormuz".

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano afirmó que Roma estaba en contacto con Teherán "únicamente para comprender cuándo los iraníes quieren reducir la tensión en esta situación" e insistió en que Italia no estaba tratando de obtener ventaja.

“Quizás haya llamadas telefónicas”, dijo el portavoz. “Pero no es un momento de intensa negociación”, añadió.

El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, declaró en una entrevista con Corriere della Sera publicada el viernes: "Estamos intentando que Europa hable con una sola voz unida... presionando por dos puntos clave. El primero es solicitar oficialmente... que se permita el paso por el estrecho de Ormuz a los buques de países que no están en guerra".

La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, declaró esta semana que Estados Unidos evalúa escoltar embarcaciones en Ormuz y que tiene información que Irán coloco minas submarinas para hacer volarlos por los aires: "E l presidente Trump está plenamente preparado para proporcionar escoltas de la Armada estadounidense a través del estrecho de Ormuz si lo considera necesario. Nuestras fuerzas armadas han destruido más de 30 barcos minadores inactivos, y se prevé la destrucción de más buques".

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