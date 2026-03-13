El fallecido referente peronista José Manuel De la Sota trabajó mucho por la relación bilateral con Brasil y por el Mercosur en general. La diputada nacional Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba) fue recibida en Sao Paulo por Fernando Haddad, referente del PT (Partido dos Trabalhadores) y ministro de Economía de Luiz Inácio Lula da Silva.
RESCATANDO EL MERCOSUR
Fernando Haddad, ministro de Economía de Brasil, recibió a Natalia De la Sota
Intentando que el Mercosur sobreviva a Javier Milei, Natalia De la Sota visitó a Fernando Haddad, ministro de Economía de Brasil.
Luego de analizar la coyuntura de ambos países -Brasil en año electoral, el Mercosur en un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, la Argentina en un acuerdo de libre comercio con USA, Brasil con una inminente visita de Lula da Silva a Donald Trump-, se buscaron acuerdos para la acción de rescatar el el valor estratégico del Mercosur, tema en particular sensible para la economía de Córdoba y de otras provincias que De la Sota visitará en las próximas semanas.
"No es un tema menor porque los acuerdos permitirían a nuestros países negociar con mayor fortaleza e inteligencia en un escenario global complejo y cuando las principales economías del mundo refuerzan sus estrategias comerciales proteccionistas", apuntó De la Sota.
Haddad explicó algunos de los logros económicos y sociales del actual gobierno de Brasil que le permite a Lula da Silva ambicionar su 2do. período electoral consecutivo, 4to. en total.
De la Sota realizó varias preguntas sobre la educación técnica, en vínculo directo con la industria, tema muy comentado en la Argentina porque Lula da Silva acaba de inaugurar le escuela técnica Roberto Rocca, en presencia de Paolo Rocca (Usiminas / Ternium / Techint).
De la Sota y Haddad cona mirada común sobre el rol del Estado en la promoción del crecimiento con equidad, reafirmando la justicia social como principio rector de las políticas públicas, con el objetivo de que el desarrollo llegue a todos y que nadie quede atrás.
Ambos coincidieron también en la necesidad de profundizar los espacios de cooperación política y de intercambio de experiencias entre dirigentes de los 2 países, convencidos de que la integración regional se construye desde la acción concreta y el compromiso democrático.
Sobre el final del encuentro, Haddad sostuvo: "Fue muy grato el encuentro con Natalia, una exponente de la nueva política argentina. Tiene una tarea increíble por delante".
El encuentro, que se desarrolló en la sede paulista del Banco Do Brasil, y párticiparon Alejandro 'Topo' Rodríguez, Jefe de Asesores de De la Sota; y de Mathias Alencastro, secretario de Relaciones Internacionales del Ministerio se Hacienda de Brasil.
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