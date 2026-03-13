Fernando Haddad, ministro de Economía de Brasil, recibió a Natalia De la Sota

De la Sota y Haddad cona mirada común sobre el rol del Estado en la promoción del crecimiento con equidad, reafirmando la justicia social como principio rector de las políticas públicas, con el objetivo de que el desarrollo llegue a todos y que nadie quede atrás.

Ambos coincidieron también en la necesidad de profundizar los espacios de cooperación política y de intercambio de experiencias entre dirigentes de los 2 países, convencidos de que la integración regional se construye desde la acción concreta y el compromiso democrático.

Sobre el final del encuentro, Haddad sostuvo: "Fue muy grato el encuentro con Natalia, una exponente de la nueva política argentina. Tiene una tarea increíble por delante".

El encuentro, que se desarrolló en la sede paulista del Banco Do Brasil, y párticiparon Alejandro 'Topo' Rodríguez, Jefe de Asesores de De la Sota; y de Mathias Alencastro, secretario de Relaciones Internacionales del Ministerio se Hacienda de Brasil.

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