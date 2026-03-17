Becas Manuel Belgrano: El Gobierno y un monto congelado para crear profesionales de Oil & Gas

Además, el programa contempla grados de avance necesarios en la carrera para poder aplicar a las distintas etapas. También cuenta con grupo de prioridad y mérito por desempeño académico destacado.

El PROGRAMA alcanza a las instituciones universitarias nacionales y provinciales de gestión estatal que otorguen títulos oficiales de pregrado y grado incluidos dentro de las áreas estratégicas habilitadas para la Convocatoria del año en curso, expresa el comunicado oficial. El PROGRAMA alcanza a las instituciones universitarias nacionales y provinciales de gestión estatal que otorguen títulos oficiales de pregrado y grado incluidos dentro de las áreas estratégicas habilitadas para la Convocatoria del año en curso, expresa el comunicado oficial.

Además, se detalló que la asignación de cupos prioriza, en primer término, a los becarios renovantes que cumplan con los requisitos y acepten la beca en tiempo y forma. Los cupos remanentes, si los hubiera, serán adjudicados a nuevos postulantes.

En caso de liberarse vacantes luego del proceso de Doble Certificación, el PROGRAMA podrá reasignar cupos manteniendo criterios de transparencia, equidad regional y equilibrio institucional. Estas Nuevas Altas podrán otorgarse únicamente a partir de octubre del año académico vigente y tendrán una duración de SEIS (6) meses. En caso de liberarse vacantes luego del proceso de Doble Certificación, el PROGRAMA podrá reasignar cupos manteniendo criterios de transparencia, equidad regional y equilibrio institucional. Estas Nuevas Altas podrán otorgarse únicamente a partir de octubre del año académico vigente y tendrán una duración de SEIS (6) meses.

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El gasto universitario

A lo largo de la administración de Javier Milei, la asignación de recursos a destino universitarios ha sido una polémica central. Como parte de los gastos recortados en la política de superávit fiscal, el Gobierno nacional persistió en su postura a pesar de los sucesivos y masivos reclamos por una mejora de los flujos económicos dirigidos a la educación pública.

El caso de las Becas Manuel Belgrano está enmarcado en ese paradigma, aún cuando se trata de un programa que resulta de interés para el Gobierno y su rumbo a una economía primaria. Algo que resulta contradictorio, teniendo en cuenta los montos destinados a incentivar la creación de profesionales que puedan atender la demanda de recursos humanos de las empresas que lleguen al país para la explotación de recursos.

vaca muerta ypf.jpg La apuesta por el sector primario no va de la mano con lo universitario.

Un ejemplo que desnuda la baja inversión en materia de educación es el contraste entre el monto asignado y parte de los costos de la vida universitaria. Tan solo el alquiler de una vivienda deja a la ayuda asignada por el Ministerio de Capital Humano como un impulso minúsculo.

En Córdoba, sede de la educación universitaria del interior del país y donde confluyen miles de jóvenes de todas las provincias año a año, el precio promedio de un alquiler para un monoambiente cercano a la Ciudad Universitaria (UNC) ronda los 700.000 pesos según datos del Monitor de Mercado del Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba.

Esas cifras son aún mayores si se mira otros centros universitarios nacionales, como la Universidad de Buenos Aires, Rosario, La Plata, entre otros. Todos lugares con grandes niveles de afluencia de estudiantes del “interior” que llegan a las ciudades con mayor exigencia económica que para los locales.

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