El Gobierno nacional fijó los montos de las Becas Manuel Belgrano para la asistencia de estudiantes universitarios o técnicos de bajos recursos en carreras “estratégicas” para los intereses nacionales. Con la convocatoria abierta para la edición 2026, 36.000 personas podrán aplicar al programa lanzado por el Ministerio de Capital Humano.
SE REPITE
Becas Manuel Belgrano: El Gobierno y un monto congelado para crear profesionales de Oil & Gas
El Ministerio de Capital Humano definió los montos para las Becas Manuel Belgrano. Qué impacto tiene en el costo de vida de un estudiante universitario.
La cifra de ayuda establecida por la cartera conducida por Sandra Petovello fue de 81.685 pesos que serán depositados mensualmente durante un año para todos los beneficiarios. De esa manera, el Gobierno nacional mantuvo congelada la ayuda respecto al programa del 2025, cuando se fijó la misma suma.
Dentro de las bases y condiciones fijadas por el Gobierno, se incluyó una prioridad para aquellas carreras referidas al sector primario, como las asociadas a la minería o la explotación de hidrocarburos, en consonancia con la apuesta general del programa libertario. Algo que deja todavía más expuesto el monto asignado, que no tuvo movilidad a pesar de la inflación registrada.
Bases y condiciones
Los aplicantes deben estar enmarcados en las carreras seleccionadas, no tener más de 30 años y ser estudiantes ingresantes o avanzados en cada caso. En ningún caso, los ingresos de los grupos familiares de los aspirantes podrán superar los seis SMVM.
Además, el programa contempla grados de avance necesarios en la carrera para poder aplicar a las distintas etapas. También cuenta con grupo de prioridad y mérito por desempeño académico destacado.
Además, se detalló que la asignación de cupos prioriza, en primer término, a los becarios renovantes que cumplan con los requisitos y acepten la beca en tiempo y forma. Los cupos remanentes, si los hubiera, serán adjudicados a nuevos postulantes.
El gasto universitario
A lo largo de la administración de Javier Milei, la asignación de recursos a destino universitarios ha sido una polémica central. Como parte de los gastos recortados en la política de superávit fiscal, el Gobierno nacional persistió en su postura a pesar de los sucesivos y masivos reclamos por una mejora de los flujos económicos dirigidos a la educación pública.
El caso de las Becas Manuel Belgrano está enmarcado en ese paradigma, aún cuando se trata de un programa que resulta de interés para el Gobierno y su rumbo a una economía primaria. Algo que resulta contradictorio, teniendo en cuenta los montos destinados a incentivar la creación de profesionales que puedan atender la demanda de recursos humanos de las empresas que lleguen al país para la explotación de recursos.
Un ejemplo que desnuda la baja inversión en materia de educación es el contraste entre el monto asignado y parte de los costos de la vida universitaria. Tan solo el alquiler de una vivienda deja a la ayuda asignada por el Ministerio de Capital Humano como un impulso minúsculo.
En Córdoba, sede de la educación universitaria del interior del país y donde confluyen miles de jóvenes de todas las provincias año a año, el precio promedio de un alquiler para un monoambiente cercano a la Ciudad Universitaria (UNC) ronda los 700.000 pesos según datos del Monitor de Mercado del Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba.
Esas cifras son aún mayores si se mira otros centros universitarios nacionales, como la Universidad de Buenos Aires, Rosario, La Plata, entre otros. Todos lugares con grandes niveles de afluencia de estudiantes del “interior” que llegan a las ciudades con mayor exigencia económica que para los locales.
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