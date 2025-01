'Moana 2' a juicio por plagio: Denuncia millonaria a Disney a días de los Oscars

¿Una amenaza real o una tormenta pasajera?

El desenlace de esta batalla legal va a depender de la contundencia de las pruebas. Para que Woodall triunfe, va a tener que demostrar que las similitudes no son coincidencias o recursos de uso común, sino ejemplos claros de "similitud sustancial", es decir, que el material de Bucky fue usado de manera deliberada para crear Moana.

Por su parte, Disney tiene varios recursos legales a su favor. La empresa podría decir que su historia se inspira en elementos de la mitología polinesia, la cual no está protegida derechos de autor. Asimismo, tienen derecho a usar convenciones narrativas comunes en historias del mismo género (doctrina scènes à faire). Los expertos apuntan que los viajes marítimos, la navegación por estrellas y los espíritus en forma de animales son elementos esperables en un relato basado en la cultura polinesia.

image.png Disney podría defenderse diciendo que todas las coincidencias son genéricas y que se basó principalmente en la mitología polinesia, pero si la justicia falla en contra suyo afectaría los proyectos futuros y la franquicia en general (como el live action de la primera Moana pronto a estrenarse en 2026).

No es la primera vez que Disney enfrenta denuncias parecidas (ya le había pasado incluso con Piratas del Caribe). En más de una oportunidad, el estudio eligió resolver los conflictos extrajudicialmente para evitar juicios largos y costosos. Así que, si bien no se descarta un acuerdo entre partes, también existe el riesgo de que un juez desestime el caso si considera que no hay pruebas suficientes de infracción.

En caso de que se dictara una medida cautelar, la franquicia se vería severamente perjudicada: los proyectos futuros podrían sufrir retrasos (como la película live-action de Moana de 2026, la serie de Maui y una posible tercera entrega). Además, los Oscars 2025 podrían evitar incluir a Moana 2 entre los nominados para que no haya controversias. Todo apunta a que este caso va a ser una anécdota más para Disney, pero si Woodall muestra pruebas contundentes, marcaría un precedente en la industria y recibiría reconocimiento en futuros proyectos (además de hacerse millonario).

