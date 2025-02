Meghan Markle estrenó nueva marca y ya la acusan de plagio en EE.UU. y España

¿Plagio internacional? España también se suma al escándalo

Por si el problema del nombre no fuera suficiente, en España ahora la acusan de haber copiado el escudo de armas del pueblo mallorquín de Porreres para su logotipo. Y la reacción vino con contundencia de la propia alcaldesa del pueblo, Francisca Mora Veny: "No queremos que se pervierta nuestro escudo porque pertenece exclusivamente a Porreres".

Según explicó, la única diferencia entre los dos diseños es que el logo de As Ever muestra dos colibríes en lugar de las golondrinas o palomas del escudo oficial. Pero el resto es prácticamente igual. Y esto no quedó en palabras solamente. La funcionaria aseguró que el municipio ya está evaluando tomar medidas legales contra Meghan si no modifica el diseño. "Pediremos que lo retire de su página web", advirtió.

image.png España también se sumó a la polémica: a Meghan Merkle la acusan de copiar el escudo de armas del pueblo mallorquín de Porreres. Como se puede ver, ambos logos son prácticamente iguales.

Desde el entorno de Markle, todavía no hubo declaraciones sobre el tema, pero algunos medios británicos aseguran que la duquesa está sorprendida por la controversia. Su equipo insiste en que el logo de As Ever es un homenaje a Montecito, la localidad californiana donde vive con el príncipe Harry, que la palmera representa su hogar y los colibríes tendrían un significado especial para su marido.

¿Meghan saldrá a aclarar todo o hará la gran "yo no sabía"? Una vez más, su intento por reinventarse terminó generando titulares por los motivos equivocados. Y el show sigue.

