Perfil falso en Instagram: El truco de un famoso para chamuyar sin quedar mal

Embed L-GANTE TENDRÍA UNA CUENTA FALSA PARA CHAMUYAR MUJERES



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/yJkEdSiM7S — América TV (@AmericaTV) July 30, 2025

Fotos, mensajes y la deuda que complica a L-Gante

El detalle de la cuenta falsa se suma a una larga lista de episodios que muestran que L-Gante y Wanda Nara todavía tienen algo que los une, aunque lo nieguen cada vez que pueden. Hace apenas unos días, Ángel de Brito publicó en sus historias de Instagram un video y varias fotos de los dos en un aeropuerto de Europa: abrazados, tomados de la cintura y, en una, besándose. Las imágenes llegaron después de unos días de escapada juntos por Mallorca, donde compartieron paseos, playa, y hasta algunas indirectas para Mauro Icardi.

A todo esto, Wanda venía de esquiar en el sur con sus hijos y L-Gante estaba de gira por Europa. Coincidieron allá "de casualidad", dicen. Pero en redes no se despegaron ni un segundo. Las publicaciones que subieron (ella desde su cuenta de Instagram, él también) muestran salidas, juegos, comidas, y mucha complicidad. Eso sí, siguen insistiendo con que entre ellos solo hay una "amistad".

image Aunque niegan estar juntos, Wanda Nara y L-Gante muestran en redes y fotos una relación cercana y ambigua. Además, él enfrenta problemas judiciales que complican aún más su situación personal.

Sin embargo, hay algo que no cierra. Mientras dicen que no están más juntos, él evita usar su cuenta principal para que ella no lo controle, y ella parece seguir sus pasos aunque estén en continentes distintos. Todo esto mientras L-Gante, ya de vuelta en Argentina, fue incluido en el registro de deudores alimentarios por no pagar la cuota correspondiente a su hija, algo que por ahora le impide volver a salir del país, según detallaron en LAM y replicaron medios como TN y Paparazzi.

Entonces, ¿por qué siguen negando lo evidente? La exposición mediática, los celos y el intento de manejar la narrativa desde lo público parecen pesar más que la verdad de los hechos. Pero los gestos, los videos y hasta las cuentas truchas hablan por sí solos. Y cada vez cuesta más creer que esto ya terminó.

