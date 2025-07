Ritondo no tiene paz: Intendente acordó con LLA, pero ahora al PRO le explota La Plata

Embed - Joaco Dominguez on Instagram: "Hoy tenemos el orgullo de anunciar a nuestro candidato, Eduardo “Tomate” Herr. Este anuncio no es un hecho aislado, sino parte de un camino que venimos recorriendo con fuerza y coherencia. La política no puede ser un club de amigos ni una casta cerrada. Es tiempo de que el vecino vuelva a tener voz, y para eso apostamos por personas reales, que conocen las necesidades del distrito y están dispuestas a dar la pelea por el cambio. Porque en la provincia, la elección es clara: KIRCHNERISMO O LIBERTAD. Seguiremos defendiendo las ideas de la libertad."

