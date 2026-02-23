Efecto en la Argentina de Javier Milei tras el nuevo arancel de Trump y el fallo de la Corte

Ese acuerdo que incluía la eliminación de aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinos y una ampliación de la cuota con arancel cero para la carne bovina argentina a 100.000 toneladas, pierde así buena parte de la ventaja competitiva que había conseguido Ese acuerdo que incluía la eliminación de aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinos y una ampliación de la cuota con arancel cero para la carne bovina argentina a 100.000 toneladas, pierde así buena parte de la ventaja competitiva que había conseguido

Bajo la Sección 122 de los nuevos gravámenes de Trump, Argentina entra en el bloque de países que tendrá mayores aranceles que antes del fallo de la Corte Suprema estadounidense, perdiendo así la ventaja que tenía con respecto a otros países, como Brasil y China, quienes definitivamente se están coronando de gloria con la imposición de los nuevos aranceles, ya que los beneficia.

image Trump impuso rápidamente un nuevo arancel global del 15 % a las importaciones después de que el máximo tribunal estadounidense dictaminara que excedió su autoridad al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer los aranceles recíprocos y los impuestos a las importaciones. Esto podría implicar devoluciones por hasta US$170.000 millones, según reportó Bloomberg News.

Mientras estos dos últimos, rivales ideológicos de Donald Trump, son los beneficiados por sus nuevos aranceles que intentan contrarrestar el fallo de la Corte, los aliados históricos de Estados Unidos, como Japón y la UE, son los que salen perdiendo con el nuevo impuesto.

En este contexto, Brasil definitivamente se coronó con todos los laureles porque, antes del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos contra los gravámenes recíprocos de Trump, tenía un 40% de aranceles, aunque logró la excepción de varios productos brasileros tras un acuerdo con la Casa Blanca, que exceptió a la carne brasilera.

Pero ahora, con este fallo histórico y la imposición de los nuevos aranceles globales de Trump, a Brasil ahora le cabe solo el 15% de aranceles, por lo tanto es el gran "ganador", según dijo doctora en Relaciones Internacionales Julieta Zelicovich.

Brasil es el gran ganador porque tenía 40% de aranceles pero había logrado la excepción de varios productos tras un acuerdo de Lula con Trump y se logró ingresar la carne brasileña. Con el fallo, quedó tiene 15%.

El impacto del fallo y de los nuevos aranceles de Trump en el acuerdo comercial bilateral

El presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina confirmó a la prensa que la administración Trump activó la sección 122 —para imponer los nuevos aranceles del 15%—, una herramienta que habilita a Estados Unidos a aplicar aranceles cuando detecta desequilibrios en su balanza de pagos.

En el caso de Argentina, según él, esto repercute en el acuerdo de comercio e inversión firmado con Washington, en el que “la mayor parte de los compromisos los asumía la Argentina, mientras que Estados Unidos se comprometía a reducir el arancel recíproco”.

“La carne está incluida dentro de una política llamada ‘affordable beef’, orientada a garantizar a los estadounidenses un consumo suficiente y a precios razonables. Por este motivo, la aplicación de la sección 122 excluye a la carne bovina argentina de los nuevos aranceles”, afirmó Landa, exponiendo así que la carne argentina quedaría excluida del nuevo arancel del 15% impuesto por Trump tras el fallo del máximo tribunal estadounidense contra los aranceles recíprocos.

image La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham) dijo a Bloomberg que todavía están analizando cómo afecta al acuerdo marco que se firmó con Argentina.

También aseveró que, a priori, las 80.000 toneladas autorizadas para ingresar desde la Argentina no sufrirían modificaciones.

Al respecto, Fernando Marengo, economista en BlackToro Global Investments, señaló a Bloomberg que el fallo de la Corte Suprema “restringe la posibilidad de que el Ejecutivo norteamericano imponga aranceles generales vía emergencia” y, de esa manera, “limita el manejo discrecional, con una idea de premio/castigo”.

En su lectura, quienes estaban siendo castigados por los aranceles dejan de estarlo, y quienes eran considerados aliados, como la Argentina, pierden la protección relativa que tenían frente a los primeros.

Al igual que Marengo, un diplomático argentino explicó a La Política Online que "Argentina tiene una doble pérdida en el sentido de que no solamente sus bienes van a pagar más aranceles sino que se le redujo o se eliminó esa brecha que tenía Argentina con Brasil y otros países que tenían una tarifa recíproca más del 25% muchos negociando deals quedaron en el 20%".

Marengo también sostuvo que, dentro del marco del acuerdo comercial firmado entre ambos países el 5 de febrero, hay sectores que se verían favorecidos, como la carne y el aluminio. Pero consideró que la Argentina exporta productos similares a los que produce Estados Unidos. “Creo que lo más importante del acuerdo es que refuerza las débiles instituciones locales; por ejemplo, exige una ley de patentes que nunca se aprobó”, afirmó, y agregó que “lo más trascendente sería lograr una integración financiera que permita un mayor flujo de capitales que favorezcan las inversiones productivas en el país”.

Para Marcelo Elizondo, otro especialista en comercio internacional, el panorama que se abre ahora “es bastante confuso”, aunque plantea: “La primera reacción es que por un lado ese acuerdo se había celebrado bajando EE.UU. aranceles desde niveles altos que ahora no se convalidaron. Entonces si los aranceles quedan en niveles pre-Trump el acuerdo hace bastante obsoletos los compromisos de EE.UU. en el pacto. Porque los poderes arancelarios quedan, la Corte invalida los de los aranceles recíprocos".

Consultado al respecto, el exrepresentante argentino ante el FMI Héctor Torres señaló que, si bien el acuerdo no pierde validez, sí pierde sentido. Con la decisión del Tribunal Supremo, los aranceles de Estados Unidos vuelven a los niveles consolidados en su lista de concesiones ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), dijo.

“En consecuencia, los acuerdos arancelarios bilaterales (el de Argentina incluido) pierden gran parte de su relevancia, salvo que establezcan niveles arancelarios inferiores a los compromisos consolidados por Estados Unidos en la OMC”, interpretó.

“Validez no pierde, pero sentido sí. Es difícil imaginar que vamos a pedirle a nuestros exportadores que enfrenten aranceles más altos que los consolidados. Lo que sí puede ser es que Trump nos aplique los aranceles más altos ‘negociados’ bilateralmente, pero es difícil que nuestros exportadores y los importadores americanos quieran usar el acuerdo bilateral si pueden usar los aranceles consolidados en la OMC”, indicó.

Más allá de eso, Torres afirmó a The Bloomberg que considera que Trump podría recurrir a instrumentos jurídicos alternativos para reimponer los llamados aranceles del ‘Día de la Liberación’, aquellos que han sufrido un revés por el fallo del máximo tribunal estadounidense.

No obstante, advirtió que “cualquier nueva herramienta que utilice probablemente enfrentará nuevos desafíos judiciales”. “En un clima de tal incertidumbre, ¿quién estaría dispuesto a negociar acuerdos comerciales bilaterales?”, planteó.

