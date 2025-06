"Irán incumple sus obligaciones": OIEA (y desencuentro con USA)

Mientras tanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, ahora está menos seguro de que Estados Unidos pueda llegar a un acuerdo nuclear con Irán para evitar que la República Islámica obtenga un arma nuclear: “Tengo menos confianza ahora que hace un par de meses”, dijo el presidente Trump en un podcast esta semana.

USA no permitirá que Irán desarrolle una bomba nuclear enriqueciendo uranio al nivel necesario, añadió el Presidente.

Irán presentará una contrapropuesta exigiendo derechos de enriquecimiento de uranio y alivio de las sanciones.

Badr al-Busaidi.jpg Badr al-Busaidi, el anfitrión para la cumbre USA / Irán.

Omán

La capital de Omán, Mascate, acogerá la 6ta. ronda de conversaciones entre Irán y USA el domingo 15/06, escribió el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr al-Busaidi en X.

Las conversaciones serán en una atmósfera tensa: el Departamento de Estado ya ordenó la salida del personal no esencial de su embajada en Bagdad (Irak), en medio de crecientes riesgos de seguridad relacionados con el estancamiento de las negociaciones nucleares con Irán.

Un desacuerdo sobre la fecha de la reunión (12/06 versus 15/06) parecía estancar la 6ta. ronda de negociaciones.

Irán advirtió que no podía reunirse el 12/06 porque su negociador jefe, el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, visita Noruega ese día para el Foro de Oslo.

El ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, también estará en Oslo, por lo que no habría anfitrión en el Sultanato.

Araqchi invitó al negociador nuclear de USA, Steve Witkoff, a viajat a Noruega....

Finalmente, será en Omán el 15/06, tal como estaba planificado en un primer momento.

Teherán afirma que presentará una contrapropuesta a través de Omán, un plan que describe como "razonable, lógico y equilibrado" y que insta a Washington a tomar en serio.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Majid Takht-Ravanchi, dice que no es un documento extenso sino una propuesta "racional" que "no puede descartarse con un simple 'no'".

Se espera que la contrapropuesta de Irán insista en el derecho a continuar con el enriquecimiento de uranio (un punto no negociable para Teherán) y exija un alivio efectivo y verificable de las sanciones antes de cualquier concesión iraní.

Trump y otros funcionarios estadounidenses, por su parte, siguen firmes en que cualquier acuerdo debe implicar que Irán detenga el enriquecimiento, una posición que el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, ha rechazado.

Será interesante conocer cuál será el aporte de Rusia en toda la negociación. Se conoce que Donald Trump habló con Vladimir Putin acerca de Irán.

