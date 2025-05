¿Guiño de BYMA a Gemsa? Vuelve la operatoria de sus ONs

Un default que no sorprendió a nadie

La reapertura se da luego de que Gemsa y Central Térmica Roca comunicaran oficialmente que no podrían hacer frente al pago de intereses previsto para el 5 de mayo, incumpliendo con sus ON Clase XXXIX, XL y XLI, emitidas bajo un programa global de hasta US$ 1.000 millones. El monto en juego, US$ 19,5 millones, fue suficiente para activar el procedimiento de suspensión de BYMA y dejar en evidencia una tensión financiera que ya venía siendo monitoreada por los inversores institucionales.