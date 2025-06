Por la guerra comercial, cayó el dólar casi hasta su mínimo en tres años y el MERVAL sigue en baja

Ya desde la semana pasada, comenzaron a escucharse dudas con respecto a la posibilidad de pago de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Sin embargo, Mariano Sardans, CEO de FDI, detalló a Urgente24: "el incumplimiento de pago es posible pero poco probable, nadie ve a Estados Unidos no pagando. Hay cuestiones relacionadas con posibles impuestos a las ganancias que Trump querría aplicar a tenedores de bonos no residentes, pero es imposible de aplicar, no existe en ningún lugar del mundo".