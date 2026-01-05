Se escucharon múltiples disparos y explosiones luego de las 20, hora local, en momentos que aparatos no tripulados de las propias fuerzas armadas venezolanas se acercaran a baja altura hasta el Palacio de gobierno de Miraflores.
CONFUSIÓN MILITAR EN MIRAFLORES
Disparos y drones sobre el palacio de gobierno tras errores internos de la guardia presidencial
Usuarios de redes sociales registraron detonaciones cerca de la sede del gobierno nacional el lunes 5/1 por la noche. Incertidumbre sobre propios drones aéreos.
La falsa amenaza aérea al perímetro presidencial fue respondida con ráfagas de fusiles por parte de los efectivos apostados en la sede del Poder Ejecutivo Nacional.
La sombra de un nuevo ataque del gobierno de USA
A 2 días del ataque de Estados Unidos que concluyó con la detención de Nicolas Maduro se volvieron a escuchar detonaciones en Caracas y eso generó una ola de pánico entre la población.
Durante la jornada del 5/1 fueron detenidos un total de 14 periodistas que estaban cubriendo notas en las calles de la ciudad capital.
La jura de Delcy Rodríguez: no habrá elecciones
La nueva presidenta de Venezuela juró en el mismo momento que Nicolás Maduro se presentaba ante un tribunal federal de Manhattan donde se formalizaron cargos de narcotráfico y tráfico de armas en su contra.
Por su parte, el presidente Donald Trump aseguró que su país "no está en guerra" con Venezuela y que por el momento no habrá comicios en la nación caribeña.
“Primero, Venezuela debe recuperar su salud” dijo el titular de la Casa Blanca.