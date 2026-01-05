urgente24
CONFUSIÓN MILITAR EN MIRAFLORES

Disparos y drones sobre el palacio de gobierno tras errores internos de la guardia presidencial

Usuarios de redes sociales registraron detonaciones cerca de la sede del gobierno nacional el lunes 5/1 por la noche. Incertidumbre sobre propios drones aéreos.

05 de enero de 2026 - 22:25
Confusión en el Palacio de gobierno de Venezuela

Se escucharon múltiples disparos y explosiones luego de las 20, hora local, en momentos que aparatos no tripulados de las propias fuerzas armadas venezolanas se acercaran a baja altura hasta el Palacio de gobierno de Miraflores.

La falsa amenaza aérea al perímetro presidencial fue respondida con ráfagas de fusiles por parte de los efectivos apostados en la sede del Poder Ejecutivo Nacional.

La crispación llegó a las calles ya que los uniformados comenzaron a alejar a toda persona que circulara por las adyacencias del Palacio. Se activó un protocolo de defensa antiaérea que incluyó el despliegue de la Guardia de Honor y el uso de inhibidores de señal para neutralizar los dispositivos. La crispación llegó a las calles ya que los uniformados comenzaron a alejar a toda persona que circulara por las adyacencias del Palacio. Se activó un protocolo de defensa antiaérea que incluyó el despliegue de la Guardia de Honor y el uso de inhibidores de señal para neutralizar los dispositivos.

La sombra de un nuevo ataque del gobierno de USA

A 2 días del ataque de Estados Unidos que concluyó con la detención de Nicolas Maduro se volvieron a escuchar detonaciones en Caracas y eso generó una ola de pánico entre la población.

Durante la jornada del 5/1 fueron detenidos un total de 14 periodistas que estaban cubriendo notas en las calles de la ciudad capital.

La jura de Delcy Rodríguez: no habrá elecciones

La nueva presidenta de Venezuela juró en el mismo momento que Nicolás Maduro se presentaba ante un tribunal federal de Manhattan donde se formalizaron cargos de narcotráfico y tráfico de armas en su contra.

Por su parte, el presidente Donald Trump aseguró que su país "no está en guerra" con Venezuela y que por el momento no habrá comicios en la nación caribeña.

“Primero, Venezuela debe recuperar su salud” dijo el titular de la Casa Blanca.

