Disparos y drones sobre el palacio de gobierno tras errores internos de la guardia presidencial

Siguen llegando reportes de enfrentamientos en los alrededores del Palacio de Miraflores es Caracas.



Algunos de los disparos han alcanzado las viviendas de la zona… https://t.co/72VvNUp7gj pic.twitter.com/gyroRsonge — Vicente Gálvez (@Vicente_Galvez) January 6, 2026

La jura de Delcy Rodríguez: no habrá elecciones

La nueva presidenta de Venezuela juró en el mismo momento que Nicolás Maduro se presentaba ante un tribunal federal de Manhattan donde se formalizaron cargos de narcotráfico y tráfico de armas en su contra.

Por su parte, el presidente Donald Trump aseguró que su país "no está en guerra" con Venezuela y que por el momento no habrá comicios en la nación caribeña.

“Primero, Venezuela debe recuperar su salud” dijo el titular de la Casa Blanca.