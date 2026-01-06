urgente24
OCIO miniserie > Netflix > Plataforma

ADICTIVA

La adictiva miniserie de Netflix que todos ven en un día

Netflix tiene una miniserie que se transformó en una de las más vistas de la plataforma. Son 7 episodios que te van a dejar con ganas de más.

06 de enero de 2026 - 14:23
La miniserie de Netflix que no te podés perder.

La miniserie de Netflix que no te podés perder.

Netflix tiene en su catálogo una miniserie poco conocida pero que de a poco se fue transformando en uno de los emblemas de la plataforma. Con solo 7 capítulos la misma te hace pasar por diferentes emociones convirtiéndose en una de las producciones más adictivas.

La plataforma de la N roja sabe muy bien que el formato miniserie es muy buscado por los usuarios y por eso mismo tiene muchas propuestas. La mayoría de ellas son cortas, con una trama intensa y un final que casi siempre es bien cerrado o con algún giro inesperado que deja impactados a muchos.

image
Una miniserie imperdible de Netflix.

Una miniserie imperdible de Netflix.

La miniserie que es furor en Netflix

La miniserie se llama Chico come universo y fue estrenada en Netflix en 2024. A pesar de que no tuvo demasiada repercusión en redes o en cuanto a marketing se refiere, se fue transformando en una de las más vistas de la plataforma. Tiene una trama intensa y adictiva.

Seguir leyendo

La producción, que Netflix cataloga como un drama, tiene también ciertos tintes emotivos y de gran angustia que la convierten en una miniserie profunda y que da ganas de empezar y terminar el mismo día. La misma sigue a un adolescente con un padre abandónico y ciertos problemas que debe enfrentar con la familia.

La misma está inspirada en una novela semibiográfica del escritor Trent Dalton y ambientada en Australia, con lo cual es una mirada diferente y fresca que se despega de los dramas ya conocidos en Estados Unidos o España. Al tener una historia real detrás, la misma genera una empatía y mirada diferente entre los que eligen verla.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES