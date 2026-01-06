Netflix tiene en su catálogo una miniserie poco conocida pero que de a poco se fue transformando en uno de los emblemas de la plataforma. Con solo 7 capítulos la misma te hace pasar por diferentes emociones convirtiéndose en una de las producciones más adictivas.
La adictiva miniserie de Netflix que todos ven en un día
Netflix tiene una miniserie que se transformó en una de las más vistas de la plataforma. Son 7 episodios que te van a dejar con ganas de más.
La plataforma de la N roja sabe muy bien que el formato miniserie es muy buscado por los usuarios y por eso mismo tiene muchas propuestas. La mayoría de ellas son cortas, con una trama intensa y un final que casi siempre es bien cerrado o con algún giro inesperado que deja impactados a muchos.
La miniserie que es furor en Netflix
La miniserie se llama Chico come universo y fue estrenada en Netflix en 2024. A pesar de que no tuvo demasiada repercusión en redes o en cuanto a marketing se refiere, se fue transformando en una de las más vistas de la plataforma. Tiene una trama intensa y adictiva.
La producción, que Netflix cataloga como un drama, tiene también ciertos tintes emotivos y de gran angustia que la convierten en una miniserie profunda y que da ganas de empezar y terminar el mismo día. La misma sigue a un adolescente con un padre abandónico y ciertos problemas que debe enfrentar con la familia.
La misma está inspirada en una novela semibiográfica del escritor Trent Dalton y ambientada en Australia, con lo cual es una mirada diferente y fresca que se despega de los dramas ya conocidos en Estados Unidos o España. Al tener una historia real detrás, la misma genera una empatía y mirada diferente entre los que eligen verla.
