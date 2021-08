David Fincher: El hombre que cambió a Vogue por las peleas

Moby 'Shot In The Back Of The Head' by David Lynch

4- Spike Jonze x Björk

image.png Spike Jonze en el set de "Triumph of a heart" otro videoclip de Björk.

El director de “Her” y “Being John Malkovich” , fue el responsable de varios videoclips de la cantante Björk. “It's Oh So Quiet” es una versión de la canción "Blow a Fuse" de Betty Hutton, logró que Jonze gane varios premios y trabajaron juntos hasta el 2005.

Björk - It's Oh So Quiet (HQ)

5- Martin Scorsese x Michael Jackson

image.png Martin Scorsese y Michael Jackson en el set de "Bad".

Scorsese además de dirigir clásicos como “Taxi Driver” o “Goodfellas” fue el responsable de “Bad” el videoclip protagonizado por Michael Jackson. Este video musical hace alusión a la película de 1961 West Side Story.

De ahora en adelante cada videoclip se observará de manera diferente.