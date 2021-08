Vuelven Los Sopranos en manos de Alan Taylor

¿Quién es Alan Taylor?

En julio de 2018 fue contratado para dirigir la película. Este director lleva una larga carrera en HBO, además de ser el ganador de un premio Emmy presentó al mundo a Don Draper en el piloto de Mad Men, trajo dragones a Westeros en Game of Thrones, organizó la ruptura de Carrie con Aidan en Sex and the City y dirigió varios episodios de The West Wing, Roma, Lost, Six Feet Under, Big Love, Deadwood. También dirigió varios episodios de “Los Sopranos”.