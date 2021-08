Clave de la ruptura de The Beatles en un documental

Lennon había estado en el estudio con “The Beatles” armando el álbum Abbey Road y no tenía una banda para sus dos álbumes en solitario, por lo que formó un grupo formado por Eric Clapton, Yoko Ono, el baterista de Yes Alan White y el bajista Klaus.

image.png Plastic Ono Band en vivo en el festival Toronto Rock and Roll Revival

Según los informes, John Lennon estaba nervioso por el programa y se cree que intentó no participar. Quienes iban al festival tampoco creían que él aparecería y no fue hasta que John Lennon y Yoko Ono abordaron un vuelo y fueron escoltados al estadio que se agotaron todas las entradas.

Lennon, Ono y la banda tocaron canciones que incluían una versión de "Blue Suede Shoes", así como "Dizzy Miss Lizzy", "Yer Blues" de The Beatles y una nueva canción "Cold Turkey", así como "Don't Worry Kyoko".

JOHN LENNON & Plastic Ono Band - Live at Toronto - 1969 Full Concert

Se cree que después de que Lennon regresó a Londres fue cuando decidió dejar The Beatles.

El documental utilizará un archivo cinematográfico poco común que incluye imágenes inéditas de conciertos. La película original de Pennebaker en 16 mm y una narrativa contada principalmente a través de los ojos de quienes estaban allí.

Pennebaker Hegedus Films es el productor ejecutivo del proyecto, que es producido por Screen Siren Pictures de Vancouver, Chapman Productions de Toronto y Films A Cinq de París. Trish Dolman, Sally Blake y Ron Chapman producen el documental, que está escrito por Phyllis Ellis.

La producción comenzó este mes con la película de 90 minutos. Se rodará en Toronto, Los Ángeles, Nueva York, Londres y Berlín.