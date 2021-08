HBO Max : 5 películas clásicas que no te puedes perder

image.png “La naranja mecánica” dirigida por Stanley Kubrick.

La película es una sátira social que reflexiona sobre la maldad en el ser humano y la manipulación por parte de los políticos. Malcolm McDowell hace un trabajo de primera ilustrando al psicópata "Alex DeLarge". Fue muy revolucionaria para 1971 ya que Kubrick criticaba a la sociedad y su poder, además de utilizar escenas muy gráficas y violentas.

Ideal para analizar y comparar con otras obras del reconocido Stanley Kubrick.

Cantando bajo la lluvia

Si mencionamos a “La naranja mecánica” no podemos no recordar a “Cantando bajo la lluvia”. Este clásico musical de 1952 está en manos de Gene Kelly. La película fue un gran éxito gracias a sus escenas de baile y es considerada como el mejor musical del cine estadounidense por el “American Film Institute”.

La sinopsis oficial dice:

Antes de conocer a la aspirante a actriz Kathy Selden (Debbie Reynolds), el ídolo del cine mudo Don Lockwood (Gene Kelly) pensaba que lo tenía todo: fama, fortuna y éxito. Pero, cuando la conoce, se da cuenta de que ella es lo que realmente faltaba en su vida. Con el nacimiento del cine sonoro, Don quiere filmar musicales con Kathy, pero entre ambos se interpone la reina del cine mudo Lina Lamont (Jean Hagen) Antes de conocer a la aspirante a actriz Kathy Selden (Debbie Reynolds), el ídolo del cine mudo Don Lockwood (Gene Kelly) pensaba que lo tenía todo: fama, fortuna y éxito. Pero, cuando la conoce, se da cuenta de que ella es lo que realmente faltaba en su vida. Con el nacimiento del cine sonoro, Don quiere filmar musicales con Kathy, pero entre ambos se interpone la reina del cine mudo Lina Lamont (Jean Hagen)

image.png “Cantando bajo la lluvia” dirigida por Gene Kelly y Stanley Donen.

La película logra que estés una semana cantando y bailando sin parar. Lo curioso es que no fue un éxito inmediato, a la crítica del momento no le gustó y sólo consiguió ser nominada para dos premios "Oscar". Sin embargo, hoy es considerada un clásico.

Excelente para revivir esa nostalgia.

Casablanca

Si pensamos en “clásicos” de cine lo primero que se nos viene a la mente es esta obra de arte. La película que se encuentra en excelente calidad en HBO Max, está basada en la obra teatral “Everybody Comes to Rick 's” de "Murray Burnett" y "Joan Alison". Este drama romántico de 1942 tuvo un gran inicio pero no espectacular. Fue ganando popularidad a medida que pasó el tiempo y se fue colocando entre los primeros lugares de las listas de mejores películas.

La sinopsis de “Casablanca” dice:

A consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, Casablanca era una ciudad a la que llegaban huyendo del nazismo gente de todas partes: llegar era fácil, pero salir era casi imposible, especialmente si el nombre del fugitivo figuraba en las listas de la Gestapo, que presionaba a la autoridades francesas al mando del corrupto inspector Renault. En este caso, el objetivo de la policía secreta alemana es el líder checo y héroe de la resistencia Victor Laszlo, cuya única esperanza es Rick Blaine, propietario del 'Rick’s Café' y antiguo amante de su mujer, Ilsa Lund. Rick e Ilsa se habían conocido en París, pero la entrada de las tropas alemanas en la capital francesa los separó A consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, Casablanca era una ciudad a la que llegaban huyendo del nazismo gente de todas partes: llegar era fácil, pero salir era casi imposible, especialmente si el nombre del fugitivo figuraba en las listas de la Gestapo, que presionaba a la autoridades francesas al mando del corrupto inspector Renault. En este caso, el objetivo de la policía secreta alemana es el líder checo y héroe de la resistencia Victor Laszlo, cuya única esperanza es Rick Blaine, propietario del 'Rick’s Café' y antiguo amante de su mujer, Ilsa Lund. Rick e Ilsa se habían conocido en París, pero la entrada de las tropas alemanas en la capital francesa los separó

image.png “Casablanca” dirigida por Michael Curtiz.

Además de ser un drama amoroso, fue una cinta revolucionaria para la época. Nacida como una película de propaganda anti nazi se convirtió en un film memorable de valor, traiciones, amor y anti héroes que terminan siendo héroes.

Perfecta si buscan ver un verdadero clásico y no olviden que “Siempre tendremos París”.

¿Qué Pasó Con Baby Jane?

Esta película sí que es un clásico infravalorado. De 1962 está basada en la novela de "Henry Farrell". Fue dirigida por Robert Aldrich y contó con dos estrellas de la era dorada de Hollywood, Bette Davis y Joan Crawford. Lo que se destaca de esta película, es la rivalidad entre estas dos divas por fuera de la pantalla. Una historia de manipulación, celos y envidia ocasionada por el mismo director de la cinta.

"Whatever Happened to Baby Jane?” cuenta la historia de dos hermanas que fueron actrices y que comparten casa en California. Una de ellas está en silla de ruedas (Joan Crawford) y la otra ( Bette Davis) es una muñeca rota que guarda un profundo resentimiento y cuya estabilidad mental está a punto de quebrar.

image.png “¿Qué pasó con Baby Jane?” Dirigida por Robert Aldrich.

Una historia parecida a la que vivían las actrices en la vida real. No eran hermanas pero los celos y la envidia las rodeaba sin parar. Es una película con un análisis profundo sobre el “éxito profesional”, la “soledad” y la “obsesión”. En su momento obtuvo un notable éxito de crítica, fue propuesta como candidata a cinco premios "Oscar" de los que ganó solo uno.

Si estás buscando un verdadero thriller psicológico, esta es tu película.

Psicosis

Por último HBO Max ofrece un clásico de terror en manos de "Alfred Hitchcock". La película de 1960 está basada en la novela de 1959 escrita por "Robert Bloch" y a su vez fue inspirada por los crímenes de "Ed Gein", un asesino en serie de Wisconsin.

La sinopsis de “Psicosis”:

Marion Crane, una joven secretaria, tras cometer el robo de un dinero en su empresa, huye de la ciudad y, después de conducir durante horas, decide descansar en un pequeño y apartado motel de carretera regentado por un tímido joven llamado Norman Bates, que vive en la casa de al lado con su madre Marion Crane, una joven secretaria, tras cometer el robo de un dinero en su empresa, huye de la ciudad y, después de conducir durante horas, decide descansar en un pequeño y apartado motel de carretera regentado por un tímido joven llamado Norman Bates, que vive en la casa de al lado con su madre

image.png “Psicosis” dirigida por Alfred Hitchcock.

Es considerada como uno de los mejores films de Hitchcock y también ha sido aclamada como una de las mejores películas de la historia del cine. “Psicosis” estableció un nuevo nivel de aceptabilidad de la violencia, los comportamientos pervertidos y la sexualidad en las películas. Es un clásico que el espectador no se cansa de ver.

Perfecta para ver un Sábado por la noche.

Todas estas películas clásicas las encuentran en la plataforma de streaming “HBO Max”.