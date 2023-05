Atentado progre en Italia: Ecologistas destruyeron la Fontana di Trevi

Absurda tendencia mundial

La limitación cultural e histórica de aquellos activistas es bastante preocupante. Piensan que por solo reivindicar una causa noble, como es la defensa del medio ambiente a través de la reducción de la huella de carbono, se encuentran libres de atentar contra el patrimonio cultural.

Lo que no advierten estos “progres” es que no sólo manchan o estropean las obras de grandes artistas, que por cierto su restauración cuesta millones de euros, sino que desprestigian al genuino movimiento climático; el racional que no arruina la cultura y que se aboca a la verdadera protección del medio ambiente.

No pueden justificar la vandalización de las obras artísticas para intentar "equilibrar" con los desastres naturales hechos por el hombre. Esta tendencia cancelatoria es peligrosa porque pervierte el significado y calidad de los legados culturales, poniendo en riesgo su existencia. No es la forma.

El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri afirmó que, por fortuna, el atentado contra la fuente no habría dañado permanente ningún aspecto de aquella “porque la pintura negra se ha asentado alrededor del material impermeabilizante, no en el mármol, y debería ser posible quitarla”. Pero “ el riesgo está cuando va sobre el mármol que es poroso".

image.png Italia sufre varios ataques al patrimonio cultural. El año pasado, el alcalde de Florencia Dario Nardella detuvo con sus manos a dos activistas medioambientales que habían arrojado pintura naranja a la fachada del histórico Palazzo Vecchio.

Y dijo que para el arreglo, que supondrá vaciar la fontana para limpiarla, se necesitarán aproximadamente “ 300.000 litros de agua, que es la capacidad de la fuente”.

Hace tan solo un mes, la fuente Barcaccia en Piazza di Spagna esculpida por Gian Lorenzo Bernini fue también atacada mediante el mismo método y por la misma agrupación activista.

Las autoridades italianas ya están hartas de estos manifestantes. Por ello, el Consejo de Ministros de Italia a mediados de abril, aprobó un proyecto de ley contra los eco activistas que "manchan" el patrimonio cultural .

El texto prevé sanciones en caso de "destrucción, dispersión, deterioro, desfiguración, ensuciamiento y uso ilícito de bienes culturales o paisajísticos".

El Ministro de Cultura, Gennaro Sangiuliano, había argumentado: "Los ataques a monumentos y sitios artísticos causan daños económicos a la comunidad. Quien realiza estos actos debe asumir la responsabilidad, incluida la responsabilidad financiera", según pudo saber Tgcom24.

