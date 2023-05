Elisa Carrió avala a Fernán Quirós y ambulancia para Ritondo

El encuentro fue en la residencia de la fundadora de la Coalición Cívica, en Exaltación de la Cruz (PBA) y también participaron el presidente del partido Maximiliano Ferraro; el jefe de campaña de Quirós, Álvaro González; la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, María Migliore; el diputado nacional Gabriel Mraida, los ex diputados nacionales Fernando Sánchez, Carmen Polledo y Fernanda Reyes; los legisladores porteños por la CC Facundo del Gaiso; Cecilia Ferrero; Hernán Reyes y Lucía Romano.

También el auditor porteño Juan Calandri y los dirigentes Agustín Bertuzzi, Juan Pablo Graña, Manuel Vidal, Victoria Rodríguez Quintana y Christian Werle, quienes integran el equipo de campaña.

https://twitter.com/JonatanViale/status/1660035113625812996 En evaluación.



Lilita Carrió quiere que Fernán Quirós sea precandidato por CC.



JxC tendría 4 precandidatos

en la PASO para jefe de Gobierno porteño.



- Jorge Macri (PRO)

- Martín Lousteau (Evolución UCR)

- Ricardo López Murphy (RU)

- Fernán Quirós (Coalición Cívica) — Jonatan Viale (@JonatanViale) May 20, 2023

Cristian Ritondo

En tanto, Horacio Rodríguez Larreta puso en marcha su ambulancia para recorrer Provincia de Buenos Aires y rescatar a todos los heridos por la designación, por su rival Patricia Bullrich, de Néstor Grindetti como precandidato a gobernador bonaerense.

Obviamente que el listado de víctimas comienza por Cristian Ritondo, ex ministro de Seguridad provincial y ex vicepresidente 1ro. de la Legislatura porteña, hoy diputado nacional y siempre aliado de María Eugenia Vidal.

Cristian Ritondo y Diego Santilli, el precandidato a gobernador que respalda Larreta, provienen de una experiencia común en el Partido Justicialista de Ciudad de Buenos Aires, antes de ingresar al PRO, junto a Álvaro González, Daniel Amoroso y Silvia Majdalani.

Es más: cuando Santilli inició su recorrida de PBA, realizó algunas actividades junto a Ritondo, quien luego se declaró en competencia con Santilli, provocando enojo en Larreta.

Ritondo creyó que sería el elegido por Bullrich pero acaba de sufrir un duro revés porque ella eligió a Néstor Grindetti, el intendente de Lanús, ex ministro de Hacienda de la Ciudad, ex ejecutivo de las empresas Macri, presidente interino del club Independiente de Avellaneda y ex jefe de campaña de Santilli.

En ese contexto, Matías Moreno escribió en el diario La Nación:

"(...) El jefe de bloque de Pro aún no digiere la jugada de la exministra. No dio un portazo porque tiene una estrecha relación de amistad con Grindetti. De hecho, ambos hacen política en el club Independiente. “Nos puso en un compromiso porque es amigo, pero no nos ata”, advierten los vidalistas.

Quienes lo conocen a Ritondo aseguran que se sintió decepcionado: considera que Bullrich no cumplió con su palabra. En sus filas reconocen que sintieron el “golpe” y dicen que están liberados para negociar con los adversarios de la exfuncionaria en Pro. Apenas se confirmó que Grindetti era el elegido, Larreta activó su teléfono para comunicarse con Ritondo. Primer gesto para seducirlo con un regreso al campo del larretismo. También lo llamó Santilli, quien celebró la designación de Grindetti como rival. En su comando de campaña especulan que Larreta podría ahora abroquelar al grupo de los denominados “sin tierra” detrás de la candidatura de Santilli. Hoy, el exvicejefe porteño contó que felicitó a Grindetti y le propuso “hacer una interna propositiva” para ganarle al kirchnerismo.

Ritondo es amigo de Larreta y Santilli desde hace tiempo. Se alejó del ala moderada de Pro cuando el jefe porteño apostó todas sus fichaspor la candidatura a gobernador de Santilli tras las legislativas de 2021. Larreta le había dado su palabra de que empujaría a los dos en Buenos Aires. La desilusión con Bullrich lo obliga a “recalcular”: se reunirá con sus lugartenientes en la provincia antes de tomar una decisión. “Ahora vamos a parar la pelota”, comentaron cerca suyo. ¿Podría volver al esquema del alcalde porteño? ¿Vidal apoyará ahora a Larreta en la interna con Bullrich? Los que hablaron con ella durante las últimas horas la notaron dolida con la exministra. Hace unos días sufrió otro revés: se clausuró la posibilidad de que sea la prenda de unidad en Pro para competir por la sucesión de Larreta en la ciudad.

En la rama interna de Pro que responde a Vidal consideran que Bullrich cometió un error al elegir un dirigente con escaso nivel de conocimiento en Buenos Aires. “El gran ganador de esta decisión es Horacio, que sostuvo a Santilli pese a la presión de Macri y ahora tiene un rival que no mide”, evalúa un leal a Ritondo.

Al igual que Jorge Macri, Ritondo es de los pocos dirigentes de Pro que tiene estructura propia y despliegue territorial en Buenos Aires. En concreto, cuenta con representantes en 115 de los 135 municipios, tres intendentes -como Martín Yeza (Pinamar), Hernán Bertellys (Azul) o José Luis Zara (Patagones)-, diputados nacionales, legisladores provinciales y alfiles que construyen en distritos del conurbano. (...)".

