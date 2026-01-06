Las trabajadoras de empresa Owoko (De Niños SRL) enfrentan desde junio pasado una situación de conflicto continuo. El Sindicato de Empleados de Comercio de Capital Federal denunció reiteradas violaciones a la legislación laboral, y la lista, que incluye despidos encubiertos, es larga.
LA LISTA ES LARGA
No es cosa De Niños: Fuerte denuncia por despidos y otras irregularidades en Owoko
El Sindicato de Empleados de Comercio denunció a la empresa Owoko (De Niños SRL) por despidos encubiertos, atrasos salariales, falta de aguinaldo y otras violaciones a la legislación laboral.
Si bien ésta tiene como base el pago fuera de término de los salarios desde junio, en violación de los artículos 128 y 129 de la Ley de Contrato de Trabajo, también se denunció el incumplimiento del pago del Sueldo Anual Complementario correspondiente al mes de junio.
Con el paso de los meses, los atrasos salariales se profundizaron y agravaron la situación económica de las trabajadoras, según denunciaron desde el sector.
En agosto, el sindicato impulsó una demanda colectiva por los haberes adeudados. Paralelamente, la empresa avanzó con suspensiones injustificadas y descuentos salariales a quienes ejercieron retención de tareas.
Cierres en Córdoba, falsas promesas de la empresa y abandono patronal
El conflicto se agravó luego con el cierre de locales en la provincia de Córdoba. Según denunció el gremio, se realizaron falsas promesas de continuidad laboral, lo que configuraría despidos encubiertos y abandono patronal.
Además, se registraron pagos tardíos y fraccionados de las liquidaciones finales. A esto se sumó la falta de aportes previsionales, sindicales y de obra social. Esta irregularidad provocó la pérdida de cobertura médica para varias trabajadoras.
En tanto, desde el sindicato también denunciaron hostigamiento laboral y cambios arbitrarios de horarios. Se señalaron imposiciones de horas extras no remuneradas y presiones para forzar renuncias.
Desde el Sindicato de Empleados de Comercio remarcaron que la mora salarial y la falta de aportes afectan derechos laborales básicos y advirtieron que estas prácticas ponen en riesgo la integridad física, psíquica y social de las trabajadoras.
Finalmente, el gremio exigió el cumplimiento pleno de la legislación laboral vigente. También reclamó el cese inmediato de las prácticas persecutorias. Además, solicitó la restitución de todos los derechos vulnerados.
