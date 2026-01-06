No es cosa De Niños: Fuerte denuncia por despidos y otras irregularidades en Owoko

Además, se registraron pagos tardíos y fraccionados de las liquidaciones finales. A esto se sumó la falta de aportes previsionales, sindicales y de obra social. Esta irregularidad provocó la pérdida de cobertura médica para varias trabajadoras.

En tanto, desde el sindicato también denunciaron hostigamiento laboral y cambios arbitrarios de horarios. Se señalaron imposiciones de horas extras no remuneradas y presiones para forzar renuncias.

Para seguir sumando... o más bien, restando, este diciembre, la empresa volvió a incumplir con el pago del aguinaldo. El salario, recordaron, tiene carácter alimentario y es esencial para la subsistencia de las familias trabajadoras

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio remarcaron que la mora salarial y la falta de aportes afectan derechos laborales básicos y advirtieron que estas prácticas ponen en riesgo la integridad física, psíquica y social de las trabajadoras.

Finalmente, el gremio exigió el cumplimiento pleno de la legislación laboral vigente. También reclamó el cese inmediato de las prácticas persecutorias. Además, solicitó la restitución de todos los derechos vulnerados.

