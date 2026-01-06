urgente24
DINERO despidos > Sindicato > Comercio

LA LISTA ES LARGA

No es cosa De Niños: Fuerte denuncia por despidos y otras irregularidades en Owoko

El Sindicato de Empleados de Comercio denunció a la empresa Owoko (De Niños SRL) por despidos encubiertos, atrasos salariales, falta de aguinaldo y otras violaciones a la legislación laboral.

06 de enero de 2026 - 13:02
En conflicto con la empresa que desencadenó la denuncia por despidos encubiertos y otros, lleva meses.

En conflicto con la empresa que desencadenó la denuncia por despidos encubiertos y otros, lleva meses.

Las trabajadoras de empresa Owoko (De Niños SRL) enfrentan desde junio pasado una situación de conflicto continuo. El Sindicato de Empleados de Comercio de Capital Federal denunció reiteradas violaciones a la legislación laboral, y la lista, que incluye despidos encubiertos, es larga.

Si bien ésta tiene como base el pago fuera de término de los salarios desde junio, en violación de los artículos 128 y 129 de la Ley de Contrato de Trabajo, también se denunció el incumplimiento del pago del Sueldo Anual Complementario correspondiente al mes de junio.

Con el paso de los meses, los atrasos salariales se profundizaron y agravaron la situación económica de las trabajadoras, según denunciaron desde el sector.

Seguir leyendo

En agosto, el sindicato impulsó una demanda colectiva por los haberes adeudados. Paralelamente, la empresa avanzó con suspensiones injustificadas y descuentos salariales a quienes ejercieron retención de tareas.

Cierres en Córdoba, falsas promesas de la empresa y abandono patronal

image
El conflicto con la empresa Owoko (De Ni&ntilde;os SRL) comenz&oacute; a mediados del a&ntilde;o pasado.

El conflicto con la empresa Owoko (De Niños SRL) comenzó a mediados del año pasado.

El conflicto se agravó luego con el cierre de locales en la provincia de Córdoba. Según denunció el gremio, se realizaron falsas promesas de continuidad laboral, lo que configuraría despidos encubiertos y abandono patronal.

Además, se registraron pagos tardíos y fraccionados de las liquidaciones finales. A esto se sumó la falta de aportes previsionales, sindicales y de obra social. Esta irregularidad provocó la pérdida de cobertura médica para varias trabajadoras.

En tanto, desde el sindicato también denunciaron hostigamiento laboral y cambios arbitrarios de horarios. Se señalaron imposiciones de horas extras no remuneradas y presiones para forzar renuncias.

Para seguir sumando... o más bien, restando, este diciembre, la empresa volvió a incumplir con el pago del aguinaldo. El salario, recordaron, tiene carácter alimentario y es esencial para la subsistencia de las familias trabajadoras Para seguir sumando... o más bien, restando, este diciembre, la empresa volvió a incumplir con el pago del aguinaldo. El salario, recordaron, tiene carácter alimentario y es esencial para la subsistencia de las familias trabajadoras

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio remarcaron que la mora salarial y la falta de aportes afectan derechos laborales básicos y advirtieron que estas prácticas ponen en riesgo la integridad física, psíquica y social de las trabajadoras.

Finalmente, el gremio exigió el cumplimiento pleno de la legislación laboral vigente. También reclamó el cese inmediato de las prácticas persecutorias. Además, solicitó la restitución de todos los derechos vulnerados.

Otras noticias de Urgente24

Tierra del Fuego arde: Renunció todo el gabinete económico y ríen Luis Caputo y Milei

Incendios: Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz combaten las llamas y hay evacuaciones

Alerta: Problemas en las fronteras por los DNI vencidos que frustran viajes

Las señales de noticias de Argentina, con el monotema Venezuela, bajan su rating vespertino

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES