en vivo TV, HORA Y FORMACIONES

Un Racing desesperado por volver a ganar recibe a Tigre en un choque de estilos

En el Cilindro de Avellaneda, Racing se mide ante Tigre por la fecha 3 del Torneo Apertura. La Academia es el único equipo que no sumó puntos en su zona.

2 de febrero de 2026 - 17:45

EN VIVO

Racing y Tigre se miden por la fecha 3 de la Zona B del Torneo Apertura. La Academia y el Matador se enfrentan desde las 19.45 en el Cilindro de Avellaneda, en un partido que será un verdadero choque de estilos.

El Cilindro es sede de dos estilos futbolísticos claramente diferenciados. Por un lado, el ida y vuelta intenso de Racing, con su propuesta ofensiva y protagonismo. Por el otro, el pragmatismo de Tigre, decidido a defender cerca de su arco y lastimar de contragolpe.

De un lado, eso sí, las cosas parecen más tranquilas que del otro. La Academia todavía no ganó en lo que va del campeonato, acumulando dos sendas derrotas en las primeras fechas. Cayó ante Gimnasia de La Plata en el Bosque y ante Rosario Central en el Cilindro. Es el único equipo de la Zona B que aun no ha sumado puntos y está último.

Por su parte, el Matador todavía no perdió. Venció a Estudiantes de Río Cuarto y empató contra Belgrano.

El nuevo y último refuerzo de Racing no fue convocado porque todavía se necesita liberar un cupo

Ezequiel Cannavo, defensor lateral de 23 años, fue la última incorporación de Racing. Llegó hace unos días tras el pedido expreso de Costas, que quería competencia para el sector derecho de Martirena luego de la salida de Mura.

A préstamo de Defensa y Justicia por un año y con opción de compra, Cannavo todavía no fue convocado. La razón está en que la Academia necesita liberar un cupo en su plantel, y para eso está a la espera de que Adrián Rocky Balboa firme su contrato con el FC Pari Nizhniy Novgorod, de Rusia.

El conjunto argentino vendió al uruguayo al fútbol europeo, pero el futbolista aun no puso la firma. Hasta entonces, su nombre figura como parte de Racing.

TV: Dónde ver Racing vs. Tigre

El partido se transmite por ESPN Premium.

Quién será el árbitro y quién estará en el VAR

Pablo Echavarría será el árbitro. Álvaro Carranza va a la cabina del VAR.

Posibles formaciones

Racing: Cambeses; Colombo, Di Cesare, García, Rojas; Nardoni, Sosa, Miljevich; Solari, Martínez, Carboni

Tigre: Zenobio; Álvarez, Barrionuevo, Laso, Soto; Cabrera, Leyes, Elías, Saralegui; Romero, Russo

