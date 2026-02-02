Un Racing desesperado por volver a ganar recibe a Tigre en un choque de estilos

Live Blog Post

El nuevo y último refuerzo de Racing no fue convocado porque todavía se necesita liberar un cupo

Ezequiel Cannavo, defensor lateral de 23 años, fue la última incorporación de Racing. Llegó hace unos días tras el pedido expreso de Costas, que quería competencia para el sector derecho de Martirena luego de la salida de Mura.

A préstamo de Defensa y Justicia por un año y con opción de compra, Cannavo todavía no fue convocado. La razón está en que la Academia necesita liberar un cupo en su plantel, y para eso está a la espera de que Adrián Rocky Balboa firme su contrato con el FC Pari Nizhniy Novgorod, de Rusia.

El conjunto argentino vendió al uruguayo al fútbol europeo, pero el futbolista aun no puso la firma. Hasta entonces, su nombre figura como parte de Racing.