8 alimentos para el pene, erecciones, testosterona y más

Té verde

Se trata de una de las bebidas más consumidas en el mundo y a la que se atribuyen más beneficios, incluyendo un mejor funcionamiento del pene. Según Eat This, Not That, los beneficios sexuales del té verde se deben a las catequinas, un tipo de compuesto que mejora el flujo sanguíneo. "Las catequinas eliminan los radicales libres que dañan e inflaman los vasos sanguíneos, aumentando su capacidad para transportar sangre", dijo Cassie Bjork, RD, LD de Healthy Simple Life.