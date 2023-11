El mito sobre sexo oral que debes dejar de creer ahora mismo

Y explica: "Aunque te enjuagues la boca con alcohol o agua oxigenada (¡por favor no lo hagas! esto puede causarte daño), eso no te va a proteger de las ITS. Cualquier cortadita, sangrado de encías o lesión en la boca, por pequeña que sea, facilita la entrada de bacterias y virus a tu cuerpo".

Pero hay otros mitos del sexo oral que también se deberían dejar de creer.

La BBC especifica los siguientes: "La boca no contagia enfermedades de transmisión sexual", "Es mejor no lavarse los dientes antes del sexo oral", "No es necesario usar protección con el sexo oral", "Si se retira el pene antes de eyacular no hay riesgo de contagio", "El único peligro durante practicar sexo oral son las ETS".

Enfermedades por sexo oral

Ahora, a propósito de las enfermedades que se pueden contraer por sexo oral, aquí se nombran algunas:

Clamidia: La bacteria responsable es la Chlamydia trachomatis y puede infectar a hombres y mujeres. La mayoría de las infecciones en la garganta por clamidia no causan síntomas, pero en algunos casos puede haber dolor de garganta.

Sífilis: Treponema pallidum es la bacteria que se contagia con la sífilis. Puede afectar los genitales, la boca, la garganta y los labios. El síntoma más frecuente es una pequeña llaga o úlcera abierta e indolora.

Gonorrea: El peligro está en que muchas veces las personas no saben que tienen esta infección, sobre todo cuando se localiza en la garganta. Una infección en esta parte del cuerpo puede ser asintomática.

Virus del Papiloma Humano (VPH): Cuando es por sexo oral, la aparición de síntomas puede darse en la lengua, la garganta, el interior de la mejilla y el tejido gingival. La contaminación solo se produce cuando hay una lesión primaria o fisura.

Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH): Si bien el riesgo de propagar VIH es menor en el sexo oral respecto al sexo vaginal o anal, las exposiciones reiteradas y sin protección podrían aumentar el riesgo de transmisión.

Herpes: Entre los signos y síntomas, las personas pueden presentar llagas dolorosas o que causan picazón en el área de infección o cerca de ella.

Amigdalitis gonocócica: Esta afección es causada por bacterias gonocócicas, el mismo agente que la gonorrea, la infección causa secreción en las amígdalas y la garganta.

Recuerda que la prevención contra las enfermedades de transmisión sexual en el sexo oral debe ser a través de métodos barrera, como el preservativo o la barrera bucal.

